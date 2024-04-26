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NBA季後賽／打不贏！AD轟31分無用　金塊112：105湖人、率先聽牌

▲湖人防守仍無法限制金塊的火力，季後賽首輪吞下三連敗，瀕臨絕境。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人防守仍無法限制金塊的火力，季後賽首輪吞下三連敗，瀕臨絕境。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA洛杉磯湖人在首輪系列賽G3，今（26）日回主場再戰金塊，雖Anthony Davis砍進全場最高的31分，但金塊靠著2屆年度MVP Nikola Jokic繳出「準大三元」表現，與第3節一舉打出逆轉攻勢，終場金塊112:105擊退湖人，成為首支在季後賽搶下聽牌的球隊。

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首節湖人就火力全開，開賽就先打出一波8:2的攻勢，隨後靠著LeBron James與Anthony Davis合計砍進12分帶領下，單節打出33:23的攻勢，進到次節金塊則是發起反擊，靠著Jamal Murry單節攻進8分帶領下，上半場結束時將比分追至49:53 。

湖人又發生在例行賽相同的毛病，時常在中場休息後，發生「第三節崩牌」的情形，下半場一開始金塊選擇切斷Anthony Davis與湖人其他隊員之間的連結，雖還是讓AD在第三節轟下12分，但湖人其餘球員包括「詹皇」LeBron James在內，團隊單節僅拿下8分，金塊則順勢在單節打出34:22的攻勢逆轉戰局。

金塊帶著83:75的領先進到末節，雖湖人靠著LeBron James砍進6分，與防守悍將Taurean Prince攻下5分，但金塊始終將領先優勢控制在5至13分差，終場就以112:105擊敗湖人，率先在季後賽取得聽牌優勢。

▲湖人進攻上受到限制，季後賽首輪吞下三連敗，瀕臨絕境。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人進攻受到限制，季後賽首輪吞下三連敗，瀕臨絕境。（圖／美聯社／達志影像）
本場 Nikola Jokic與Jamal Murry可說是金塊獲勝的關鍵，他們分別出戰38分鐘，全場13投9中，繳出24分、15籃板（5個進攻籃板）、9助攻的準大三元表現，與出場40分鐘，21投8中，拿下22分、9助攻、5籃板的成績。

反觀湖人本場角色球員除了Austin Reaves砍進22分表現正常外，其餘綠葉球員皆被封鎖是本場比賽輸球的最大主因，湖人全場進攻幾乎只靠LeBron James與Anthony Davis，他們分別轟進26分，與全場最高的33分，但仍無力回天。

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