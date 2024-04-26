范雲指控民眾黨表決不投票 黃國昌：別想再情勒！這種手段沒有用
立法院今（26）日進行表決大戰，民進黨立院黨團提出國會改革相關法案，因國民黨團版本已完成初審，民進黨團希望能逕付二讀，但國民黨團反對。不過在表決過程中，民眾黨8席立委都未投票，民進黨立委范雲跑到民眾黨立院黨團總召黃國昌座位旁，批民眾黨又不投票，黃國昌怒吼：「我有欠你喔？你跑到我邊來吼什麼？」
記者何哲欣／台北報導
民進黨立委沈伯洋在臉書還原過程，沈伯洋說，昨天在司法法制委員會，審理民進黨團提出的國會改革法案，其中有一案是范雲提出的反性騷相關法案，黃國昌說他也同意要把這個放到法律，當時范雲委還跟說太好了！但是當昨天下午真的審理到這個法案的時候，黃國昌卻沒出現，國民黨立委則提散會動議。
沈伯洋說，今天民進黨團提案，要把這個法案逕付二讀，國民黨當然反對，民進黨當然贊成，但民眾黨沒有投票，范雲就走到黃國昌旁邊，問黃國昌，感覺你算贊成這一個法案，為什麼不投票呢？結果黃國昌就暴怒。
不過黃國昌在臉書回應，「范雲因為我們沒有投票支持民進黨，竟衝到我座位旁邊來對我謾罵，簡直是莫名其妙。再次正告民進黨立委，你們跟國民黨玩程序性動議表決輸了，別想情勒我們一定要投票支持你們，這種手段是沒有用的！」