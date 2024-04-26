高醫大校長化身校園園丁！美化校園並傳達生命教育理念
「落紅不是無情物，化作春泥更護花」高雄醫學大學校長楊俊毓去年11月開始，時常穿著西裝拿著鋤頭化身校園園丁，認真翻土種植玫瑰，從最初的3株，到現在滿園的99+1株。每1株都是楊俊毓親手栽下，栽種的過程不是一切順遂，有時遭遇蟲害，也有玫瑰生病枯死而被迫必須剷掉重新栽種，實際領會草木花朵的枯榮有時，而這也是他想傳達給學生的生命教育內涵，並培養大家挫折忍受力及學習面對生命的無常。
記者陳美嘉／高雄報導
校長楊俊毓表示，會想在學校種花，是希望能營造獨具特色的美感校園，為校園植入藝術人文美感樣態，培養師生對美的感受力，亦加深校園與社區之間的關係美學。所以他將校園川堂的幾處花圃開放給學生，學生可依自己的喜好挑選植物種植，實際參與校園美化，並在花草盛衰的過程中體會生命風景，在自然中領悟人生哲學。
楊俊毓則是另外認養了校園中的一塊空地，根據古代花曆「花月令」選出花期在4月的玫瑰來種植。他也特地挑選在4月的第4個星期一在校園中進行了一場演講「萬紫千紅總是春-閒談玫瑰園建置與校園美化」，取這個時間的諧音，祝福所有來聽講的教職員「事事如意」。演講中他唱作俱佳，現場高歌蘭花草、偶然等歌曲，更笑言自己年輕時對花花草草沒興趣，沒想到年紀大了卻「臨老入花叢」。
楊俊毓原先設下的目標是種70株玫瑰，以此來祝福今年將邁入70週年的高醫大，後來增加到99株，象徵愛高醫長長久久，而另外還有一株並未種下，讓它獨樹一格的以盆栽之姿立在花園旁，合起來99+1株，代表愛你百分百，這也是他對任教38年的高醫大，最深情的告白。