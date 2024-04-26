大谷翔平正要飛去多倫多！遮臉照引道奇官方吐槽：我們看到你了
大谷翔平真的要去多倫多了！洛杉磯道奇隊剛結束在客場與華盛頓國民隊的3連戰，緊接著明（27）日又要與地主藍鳥隊進行3連戰，今日賽後立刻搭乘專機飛往多倫多。而洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在加盟前，外界多傳聞其要加盟多倫多藍鳥隊，甚至傳出大谷本人已坐在飛往多倫多的專機上，事後證實只是小道消息。今日賽後道奇球團在官方社群平台發布一組圖片，文字寫著「我們看到你了，翔平。 」看起來在回應先前的烏龍消息。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
道奇隊今（26）日在華盛頓以2:1險勝地主國民隊，拿下近期四連勝的佳績，賽後馬上搭乘專機飛往多倫多，準備迎戰與主隊多倫多藍鳥的3連戰，這是道奇此次客場9連戰的第2個系列賽。
賽後道奇球團在官方社群平台「X」及IG發布一組圖片，只見大谷身著藍白拼接的球隊夾克，內搭灰色的連帽外套。其中一張照片大谷用手遮擋住臉，另一張則是面帶燦爛笑容，而配圖文字寫著「我們看到你了，翔平。 」
當初在大谷翔平與道奇隊正式簽訂合約之前， 外界小道消息滿天飛，其中就曾爆出大谷要加盟藍鳥隊的新聞， 就連隸屬大聯盟官方的記者Jon Morosi也搞烏龍，透露大谷正坐在飛往多羅多的專機上，引得不少媒體在機場等候，事後證實全部都是誤傳。
由於這次將要與藍鳥隊進行比賽，25日大谷接受訪問時再度被問到這起烏龍事件，大谷表示，「關於去多倫多的問題，我也很驚訝，因為我並沒有搭乘那架飛機，但新聞中說我已經上了飛機。當事情（謠言）傳開後，我和我的狗正坐在家裡的沙發上。」