閃電列車出現！雷雨擴至苗栗以北 氣象署示警：今明防強風、冰雹
鋒面影響加上西南風增強助力，氣象署今早陸續發佈大雷雨、大雨警戒，台南、高雄先出現密集閃電，不過氣象粉專「天氣風險」表示，隨著對流網東北或東方向移動，苗栗到大台北、嘉南、高雄地區，強降雨/雷雨機會高，提醒民眾未來兩天要慎防劇烈天氣。中央氣象署示警，中南部留意局部短暫雨外，還有大範圍降雨和豪雨，強對流降雨可能被隨雷擊、強陣風，甚至可能有冰雹
記者鍾怡婷/綜合報導
今早雷雨襲嘉義、台南、高雄一帶，氣象粉專「天氣風險」指出，閃電列車又出現了，這種對流系統實在不像春雨，昨晚的強對流掃過高屏帶來短時強降雨、陣風，稍早台南也下了一大陣雨，隨著鋒前西南風增強影響，海上的對流仍然有移入陸地的趨勢，外島、西半部仍持續有陣雨或雷雨的機會，提醒民眾這兩天務必提防劇烈天氣。
目前大雷雨區域由南往北擴大，天氣風險公司表示，目前強對流分別位於竹苗沿岸、西南方海面閃電仍然很活躍，隨著對流往東北或東方向移動，苗栗到大台北、嘉南、高雄地區，強降雨/雷雨機會高，以上區域後續請留意天候。
中央氣象署預報中心課長林秉煜預報指出，預計今天到明天上午，會持續受到鋒面和西南風影響，各地天氣不穩定，今天到明天上午中南部留意局部短暫雨外，還有大範圍降雨和豪雨，強對流降雨可能被隨雷擊、強陣風，甚至可能有冰雹；鋒面明天下半天北抬，周日降雨緩和一點點，不過中部以北仍有局部大雨，下周一天氣相對穩定，降雨趨緩，偏午後雷陣雨，天氣悶熱，不過下周二後下波鋒面接近，天氣再轉不穩定。