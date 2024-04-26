Parker看好金塊和塞爾提克爭冠！勇士出局、Wilkins感嘆世代交替
前聖安東尼奧馬刺球星「法國跑車」Tony Parker以及亞特蘭大老鷹傳奇名將Dominique Wilkins今（26）日舉辦抵台記者會，對於目前正在進行的NBA季後賽，Parker表示自己特別看好丹佛金塊和波士頓塞爾提克將可以分別拿下西區和東區冠軍。
記者黃建霖/臺北報導
NBA首輪季後賽目前正在火熱進行中，作為曾經幫助馬刺隊拿下冠4座總冠軍的球隊，Parker看好哪一隊能夠在分區登頂呢？對此Parker認為金塊和塞爾提克應該是今年最有機會的球隊。
Parker的答案不讓人意外，塞爾提克是今年聯盟唯一一支超過60勝的球隊，而且進攻效率寫下NBA歷史新高紀錄。而金塊則是衛冕球隊，目前在系列賽以3：0領先湖人，實力相當出色。Wilkins也認為這一題很好回答，他的答案和Parker相同。
過去曾在8年內4奪總冠軍的金州勇士，今年提前在附加賽出局，也讓外界開始響起「王朝崩塌」的聲音。Wilkins認為總會出現更強大的新球隊，「你可以看到金塊、塞爾提克和公鹿等等．．．世代總會交替，沒有人能夠一直在頂端。」而Parker 也在一旁附和說：「這是屬於年輕人的比賽。」
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