被黃國昌咆哮　范雲還原經過：情緒控管有問題、形同恐嚇他人

我是廣告 請繼續往下閱讀
范雲說明，因國民黨阻撓民進黨的國會改革法案，其中也包含她提案的國會性平改革法案，而她當場看到人在現場的民眾黨，居然選擇棄權，形同助攻國民黨沒收討論民進黨法案的機會，令人難過。
范雲表示，因為昨日她才在委員會現場聽到黃國昌公開表達他個人支持國會性平改革，就走去問黃國昌，並且是以正常的音量問：「你昨天不是說，你支持國會性平改革法案嗎？那為什麼現在棄權？」沒想到黃國昌卻突然爆氣，站起來對她大聲咆哮，引來現場其他委員過來關心。
范雲表示，她當場嚇到，事後才聽其他委員說，黃國昌不斷大吼：「我有欠你喔。」她說，黃國昌當然沒有欠她，但今天反性騷擾並非兩人之間的恩怨，而是關乎國會性別平等法案，居然連討論的機會都被藍白合力沒收？
范雲嚴正指出，當國會女性比遠低於台灣的美國、英國、法國都已有國會反性騷規範時，黃國昌做為民眾黨召委，為何要協助國民黨團總召傅崐萁，阻撓國會性平改革法案？
范雲直指，「黃國昌欠全國關心國會反性騷的人民一個交代」；她也認為，黃國昌恐怕有情緒控管的問題，黃國昌咆哮的方式，已經形同恐嚇他人，現場有多位委員都是目擊證人。
范雲指出，黃國昌咆哮後，不思反省，居然立刻發文說謊，指責她「謾罵」？她諷刺，黃國昌實在可憐，為了配合傅崐萁，不選擇說謊掩飾自己，逃避良心，令人遺憾。她最後嚴正詢問黃國昌，「你到底知不支持立院反性騷擾的法案？」