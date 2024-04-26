手心手背都是肉！Wembanyama和Gobert爭奪「DPOY」 Parker這樣說
聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama在「菜鳥年」發揮出色，超大的防守覆蓋範圍，讓他成為聯盟難得一見的阻攻天才，有機會來爭取今年的年度最佳防守球員（DPOY）。而近期來到台灣參加「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」的傳奇球星Tony Parker以及Dominique Wilkins也對於自己心目中今年這個獎項的得主，表達了看法。
記者黃建霖/臺北報導
作為Parker法國隊的後輩，Wembanyama被認為是NBA下個時代的門面，他在新人年出賽71場，場均上29.7分鐘，可得到21.4分10.6籃板3.9助攻3.6阻攻1.2抄截，將有機會來爭取年度新秀，甚至是最佳防守球員（DPOY）和最佳陣容。
Wembanyama今年有機會來競爭「DPOY」，最大的對手就是同為法國中鋒的Rudy Gobert，後者護框能力出色，也幫助灰狼成為例行賽最佳的防守球隊之一，防守實力備受肯定。
當談到看好這兩人誰能拿下DPOY時，Wilkins表示「我投給Wemby，他這一季的表現很棒。」而Parker笑說，「選誰都可以，我和這兩人都是法國隊的朋友．．．」
對於今年巴黎奧運的男籃賽事，有媒體問Tony Parker是否認為法國男籃有機會爭奪金牌？Parker對此笑說，他認為法國隊是很有天賦的隊伍，不過美國隊也會去，無論如何這對於Wembanyama來說是很好的經驗，後者今年已經在NBA擁有很棒的一個賽季。
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