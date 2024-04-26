短今PO居家照喊「沒有內衣的束縛」 粉絲一看：沒辦法專心上班啊
短今（鈑金、本名胡馨儀）在中信啦啦隊「PS女孩」服務8年，以173公分身高和34E、25、35傲人三圍，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」，曾經打敗峮峮、林襄等人，獲選《NOWnews今日新聞》舉辦的「必敗啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。短今近日在粉專上傳一組居家照，高喊「沒有內衣的束縛」，粉絲一看：「這樣沒辦法專心上班啊！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，短今戴米妮髮箍，紅棕色長直髮落肩，上半身僅穿一件細肩帶小可愛，下半身套上高腰內褲，豐厚胸型、深邃事業線一覽無餘，加上肉感蜜大腿，配上撩人POSE，讓人目光很難不多作停留，她寫下：「沒有內衣的束縛，依然波濤洶湧！」
圖文一出，粉絲集體躁動，「短今身材已經夠好了，穿這又升級，是要氣死人哦」、「超美的今老闆」、「別啊，鈑金，這樣沒辦法專心上班啊」、「敲喜翻大隻馬」、「越來越漂亮了」、「穿什麼都好看，賞心悅目」、「我的嗎呀！完美！」
短今因為神似經典韓劇《大長今》的女主角李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，她透露，當年和朋友去看棒球比賽，親身感受到現場的震撼力，興起報名啦啦隊徵選的念頭，2016年2月順利加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」。
成為PS女孩後，短今人氣急速攀升，曾經與同期的峮峮被票選為新人王，也擔任過隊長一職，2018年底發行個人首本寫真書《今夏戀愛中》，2021年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中》。
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