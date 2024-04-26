洗錢大亨郭哲敏5000萬元交保　檢將提四理由抗告：至少要2億以上

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一、被告郭哲敏、張旭昇於本案均係通緝到案，原有逃亡之事實。
被告郭哲敏在境外資產雄厚，有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產不動產，且遭緝獲時持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，亦曾辦理新加坡投資移民，有絕對的財力及能力潛逃國外並在國外生活。
二、避免被告影響證人證述。
被告郭哲敏、張旭昇為本案賭博、地下匯兌、洗錢犯罪集團之首腦，前已有滅證之事實，而依本案目前之審理計畫，證人詰問至少至113年6月7日，本案審理迄今僅訊畢6名證人，與本案交保裁定列於附表、禁止被告2人接觸騷擾之40餘人，人數相差懸殊，被告2人有對證人騷擾、施加暴力，影響證人證述之強烈動機，並有高度串證之虞。
三、法院交保相關措施，無法防止被告2人逃亡及勾串證人。
新北地院裁定被告2人交保及上開措施，均無法防止被告2人與勾串證人及同案被告，亦無法防止被告郭哲敏破壞監控設備、及防止被告2人以偷渡等方式棄保潛逃，認被告2人仍有羈押禁見必要。
四、被告2人有繼續羈押必要，如法院仍欲交保，建請提高具保金額。
被告郭哲敏、張旭昇經新北地院裁定交保後，旋均辦畢交保，加以被告2人財力雄厚，並透過本案獲取鉅額犯罪所得，縱不羈押被告2人，新北地院諭知被告2人交保5,000萬元、30萬元顯均過低，無法達到阻止被告2人棄保潛逃目的，故應將被告郭哲敏交保金額提高至2億元以上，將被告張旭昇交保金額提高至700萬元以上，並對被告張旭昇施以電子腳環之科技設備監控，始能達到防止被告2人棄保潛逃之目的。