NBA季後賽／湖人對金塊10連敗 球評：Jokic不退休、詹皇永遠無冠
NBA季後賽首輪系列賽G3，湖人陷入0-2落後，賽前湖人球星「詹皇」LeBron James更是放話「是時候開啟MVP模式」，但最終事與願違，金塊在Nikola Jokic「準大三元」帶領下，以110:105擊退湖人順利聽牌，但回過頭來看這3戰中，湖人都曾在比賽中取得兩位數的領先優勢，但最終都遭到金塊逆轉，湖人自去年季後賽開始，對陣金塊已經苦吞10連敗。其中美國球評Kendrick Perkins更是直言，「只要Nikola Jokic不退休，LeBron James就很難在捧起冠軍。」
記者張志宇／綜合報導
本場比賽湖人會輸球的最大主因，無疑跟LeBron James與Anthony Davis外的第三得分點D’Angelo Russell有關，全場出戰24分鐘，7投0中，其中三分球更是6投0中一分未得，更在比賽中遭到湖人球迷狂噓。
但不得不提到金塊在下半場的防守策略，上半場金塊沒能有效阻絕LeBron James與Anthony Davis串聯湖人攻勢，遲遲無法將比分拉開，但來到本場比賽勝負的分水嶺，第三節金塊有效阻絕LeBron James與Anthony Davis串連綠葉球員的打法，雖該節讓Anthony Davis砍進12分，但湖人其餘球員包括LeBron James在內僅得10分。
除了金塊防守策略奏效外，團隊在爭搶進攻籃板上十分積極，共搶下14顆進攻籃板，反觀湖人只有8顆，湖人可說是在保護籃板方面十分不到位，此外湖人對陣金塊自去年季後賽開始，包括今年季後賽的3場比賽，湖人對陣金塊已經苦吞10連敗，再度凸顯Anthony Davis在面對頂級中鋒時打不贏的窘境。
值得一提，在今金塊贏球後，網路上也開始議論詹皇是不是打不贏Nikola Jokic，其中美國知名球評Kendrick Perkins更是在社群媒體上《X》直言，「除非Nikola Jokic早早退役，不然LeBron James將再也無法奪冠。」