U23亞洲盃足球／南韓爆冷輸印尼、止步八強！36年首度無緣奧運
U23亞洲盃八強賽由小組全勝的韓國迎戰印尼，被外界一致看好能強勢晉級的南韓，沒想到卻跌破眾人眼鏡，雙方以2:2平手一路戰到PK大戰，最終南韓以10:11敗下陣來，大爆冷輸給印尼，無緣踢進四強。不僅中斷連九屆參加奧運的紀錄，也寫下隊史最慘紀錄。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
這場比賽剛開賽僅15分鐘印尼隊就先馳得點，接著兩隊陷入攻防戰，直到上半場第45分鐘，印尼隊後衛Komang Teguh踢進一顆「烏龍球」，讓韓國隊將比分追至平手。而在上半場傷停補時階段 ，印尼隊靠著前鋒Rafael Struick，將比分超前為2:1。
南韓隊不甘示弱，在第84分鐘由鄭相彬追平比分，雙方陷入拉鋸戰，直到延長賽也未有一方能先取得領先，戰況膠著進入PK賽。兩隊踢到難分難捨，鏖戰到第11點，最後靠著印尼隊二次輪替到的Pratama Arhan，踢進最關鍵的致勝球。最後由印尼拿下這場比賽，強勢擠進四強。
自1992年巴塞隆納奧運開始，規定男足賽事參賽年齡下修至23歲以下。而根據巴黎奧運參賽規則，前三名球隊可直接獲得奧運參賽資格，第四名的球隊要再從附加賽中搶門票。對於南韓來說，這次沒有挺進四強，等於喪失了奧運門票，確定無緣奧運。