能源局組長涉光電弊案遭起訴 黃國昌批：民進黨綠電貪腐化
台南地檢署今（26）日偵結光電弊案，查出前台南市經發局長陳凱凌、時任經濟部能源局太陽光電組組長林文信涉嫌接受關說，護航力暘集團旗下的5家能源公司規避農業部頒布的「小二甲禁令」，涉嫌圖利金額逾91億元，檢方將陳凱凌等15官商依貪污、偽造文書罪起訴。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，「不法圖利力暘的官員是模範公務員，王美花可以接受嗎？」他還說，民進黨的綠電政策，並沒有被污名化，而是存在貪腐化。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌臉書發文指出，臭不可聞的力暘能源官商勾結弊案，背後所涉及的龐大不法利益，與民進黨派系權貴的囂張貪婪，足以證明他先前所說，「民進黨的綠電政策，並沒有被污名化，而是存在貪腐化。」整起弊案除涉及台南市政府以外，
黃國昌表示，檢方在起訴書痛批林文信等人：「不知廉潔自持、公正執法，竟違背法令，迎合不肖之光電業者，助紂為虐協助光電業者規避小二甲禁令，甚曲解法令大開方便之門」、「犯後均砌詞飾卸，毫無悔意」、「視公務員廉政及倫理之基本要求如無物，上行下效，風紀蕩然無存，嚴重斲傷民眾對公務機關之信賴及信譽，請均從重量刑」。更離譜的是，林文信還是2022年行政院的「模範公務人員」。
黃國昌嘲諷，或許在民進黨政府眼中，涉弊的林文信當然是「模範」，充分凸顯出民進黨執政下的綠電政策特色。「請問經濟部長王美花，現在打算怎麼處理？」
最後，黃國昌質疑，力暘集團非法取得的電業籌設許可，經濟部要不要撤銷？還要讓違法的七股案場繼續胡搞下去嗎？