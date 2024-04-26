想爬山了！合歡山帥警像這3男星綜合體 釣出保7總隊長官親回
今早有網友在臉書「路上觀察學院」PO上一張合歡山管理站前的帥警照，指是台灣最美的風景，年輕男警戴著墨鏡站在警車前，被網友形容為馮德倫、潘瑋柏、蘇有朋的綜合體，短短5小時吸引近萬人按讚，連保7總隊長吳敬田都親自上網認證，透露是保7總隊第9大隊合歡小隊的何姓員警。
記者顏幸如／南投報導
一名網友今（26）日在臉書「路上觀察學院」PO上一張帥警照，背景的建築物有「合歡山管理站」6個字，旁邊警車印有「保七總隊」，英姿挺拔的男警戴著帥氣墨鏡，因天冷關係，圍著和警察制服同色系的圍脖，PO文者稱「合歡山上的技術教官裝備齊全有夠帥！台灣也是有歐巴的～台灣最美的風景」。
貼文一出吸引近萬人按讚，有人說他是「合歡山馮德倫」、「很像蘇有朋」、「像潘瑋柏」、「上次在武嶺有看到他」，甚至貼出他在昆陽停車場指揮交通的照片，網友熱情回應說「我忽然想爬山了」、「好想去合歡山看高山杜鵑」，也有眼尖網友說「全身都是自購品，目測至少花了超過3萬以上，是認真對待工作的警察」。
保7總隊長吳敬田也親自上網留言，指他是保7總隊第9大隊合歡小隊的何姓員警，非常感謝大家的關心。