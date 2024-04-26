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好勁道這款匠心之作搭上莆田奢華海陸盆菜　驚艷饕客味蕾

▲好勁道匠心之作「千羽拉麵」搭上莆田奢華海陸盆菜，驚艷饕客味蕾！（圖／NOWnews攝）
▲好勁道匠心之作「千羽拉麵」搭上莆田奢華海陸盆菜，驚艷饕客味蕾！（圖／NOWnews攝）

生活中心／綜合報導

向來以優質好食材與匠心功夫手藝為核心理念的新加坡米其林一星品牌「莆田」，睽違兩年推出全新菜色，準備與饕客們來場舌尖上的春之盛宴。統一「好勁道」更首次聯手「莆田」，準備以匠心之作強強聯手，收服所有挑剔的味蕾。

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▲莆田即日起推出全新菜色「極上盛饌海陸盆菜」，湯底佐以好勁道千羽拉麵，極鮮入味。（圖／NOWnews攝）
▲莆田即日起推出全新菜色「極上盛饌海陸盆菜」，湯底佐以好勁道千羽拉麵，極鮮入味。（圖／NOWnews攝）
持續引領業界好麵新標準的好勁道麵條，全系列產品皆獲得「A.A. Clean Label 100%無添加」最高等級驗證指標，堅持不以食品添加物改變食材口感，用心讓每一位消費者都能享用到安心與美味兼備的「好麵」。就連YouTube頻道已突破180萬訂閱的日系主廚MASA，來台多年獨鍾好勁道麵條！在頻道料理影片中，時常能看到好勁道的身影；2024年更擔任好勁道年度代言人，希望傳遞好勁道優質好麵、Q彈美味的品牌形象。

▲百萬訂閱料理YouTuber「MASA」真心推薦，安心、美味，好麵最佳選擇非好勁道莫屬。（圖／好勁道提供）
▲百萬訂閱料理YouTuber「MASA」真心推薦，安心、美味，好麵最佳選擇非好勁道莫屬。（圖／好勁道提供）
深受MASA喜愛的好勁道，料理必備的關鍵原因在於：原料成份單純、精選單一澳洲黃金小麥製成，確保麵條獨具Q滑帶勁的口感；其中「千羽拉麵」更可謂全系列產品中的「匠心之作」，僅取用澳洲黃金小麥45%核心精華製成，極品Q彈。

另一個造就好勁道專屬美味的秘訣，就是「日式杉木室」乾燥熟成工法，有別於坊間日曬乾燥法製麵，以杉木原生態環境結合現代科技，藉系統性參數調節溫、濕度，確保麵條在沒有雨水、空污的穩定環境，耗時超過「8.5小時的三段式乾燥熟成」平衡麵體水分，因此麵條具有不易斷裂、Q滑有勁的特性。

▲好勁道對於製麵手法極為講究，以360度全景杉木乾燥室造就Q滑帶勁的美味。（圖／好勁道提供）
▲好勁道對於製麵手法極為講究，以360度全景杉木乾燥室造就Q滑帶勁的美味。（圖／好勁道提供）
這樣高標準的製麵手法，使好勁道麵條的產品力不只讓MASA有相當信心推薦給所有粉絲，更成為講究食材的米其林一星品牌「莆田」打造極致美味的選擇！

▲持續以優質的產品力，成為知名餐飲品牌指定的「好麵」第一選擇。（圖／NOWnews攝）
▲持續以優質的產品力，成為知名餐飲品牌指定的「好麵」第一選擇。（圖／NOWnews攝）
莆田睽違2年推出數道全新菜色，其中由莆田主廚匠心打造的新菜色「極上盛饌海陸盆菜」，除了8道海陸精華食材外，在湯底的製作上更耗時12小時熬製，並加入老母雞、豬大骨、干貝等10餘種食材淬鍊出的精華，完美詮釋莆田匠心手藝功夫菜色的靈魂。為讓饕客享用盆菜的海陸食材同時，也能夠品嚐到湯底濃郁厚實的口感，主廚更耗費數月精心挑選，只求找到能完美吸附盆菜湯底的麵條；同時經特定烹調時間控管，麵條還能維持最適的Q彈有勁口感。最終選擇「好勁道千羽拉麵」，佐以精華盆菜湯底極鮮入味，Q滑帶勁的口感也替盆菜帶來吃法新體驗。

▲母親節聚餐熱潮來臨之際，莆田與好勁道共推匠心料理來款待。（圖／NOWnews攝）
▲母親節聚餐熱潮來臨之際，莆田與好勁道共推匠心料理來款待。（圖／NOWnews攝）
迎接母親節聚餐熱潮，好勁道匠心之作「千羽拉麵」聯手莆田匠心功夫手藝「極上盛饌海陸盆菜」，以匠心料理款待闔家共聚的重要時刻，現在就預約到全台莆田來一場溫馨的美食饗宴吧！

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