好勁道這款匠心之作搭上莆田奢華海陸盆菜　驚艷饕客味蕾

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深受MASA喜愛的好勁道，料理必備的關鍵原因在於：原料成份單純、精選單一澳洲黃金小麥製成，確保麵條獨具Q滑帶勁的口感；其中「千羽拉麵」更可謂全系列產品中的「匠心之作」，僅取用澳洲黃金小麥45%核心精華製成，極品Q彈。
另一個造就好勁道專屬美味的秘訣，就是「日式杉木室」乾燥熟成工法，有別於坊間日曬乾燥法製麵，以杉木原生態環境結合現代科技，藉系統性參數調節溫、濕度，確保麵條在沒有雨水、空污的穩定環境，耗時超過「8.5小時的三段式乾燥熟成」平衡麵體水分，因此麵條具有不易斷裂、Q滑有勁的特性。
這樣高標準的製麵手法，使好勁道麵條的產品力不只讓MASA有相當信心推薦給所有粉絲，更成為講究食材的米其林一星品牌「莆田」打造極致美味的選擇！
莆田睽違2年推出數道全新菜色，其中由莆田主廚匠心打造的新菜色「極上盛饌海陸盆菜」，除了8道海陸精華食材外，在湯底的製作上更耗時12小時熬製，並加入老母雞、豬大骨、干貝等10餘種食材淬鍊出的精華，完美詮釋莆田匠心手藝功夫菜色的靈魂。為讓饕客享用盆菜的海陸食材同時，也能夠品嚐到湯底濃郁厚實的口感，主廚更耗費數月精心挑選，只求找到能完美吸附盆菜湯底的麵條；同時經特定烹調時間控管，麵條還能維持最適的Q彈有勁口感。最終選擇「好勁道千羽拉麵」，佐以精華盆菜湯底極鮮入味，Q滑帶勁的口感也替盆菜帶來吃法新體驗。
迎接母親節聚餐熱潮，好勁道匠心之作「千羽拉麵」聯手莆田匠心功夫手藝「極上盛饌海陸盆菜」，以匠心料理款待闔家共聚的重要時刻，現在就預約到全台莆田來一場溫馨的美食饗宴吧！
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