林叨囝仔七寶媽又出事！「恥笑資源班」深夜道歉　她怒比中指開嗆

7寶媽嘲笑資源班慘了！第10間廠商發聲切割　康軒：遠離歧視言論

▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney日前在直播時，被質疑恥笑、歧視「資源班」學生，失言言論立刻遭到炎上，雖然7寶媽Sydney在昨（25）日公開道歉，但仍難以平息眾人怒火，也出現多間廠商發聲切割，如今第10間廠商《康軒學習雜誌》也在臉書粉專發聲明表示「不與涉及不當言論或行為人士合作」，宣布與7寶媽Sydney終止合作。

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7寶媽Sydney日前直播時，和兒子對談中提到「他們班（兒子班上）沒有人在資源班啦！我有問過老師」、「什麼資源班啦？太扯了」，當中還夾雜笑聲，讓外界質疑她在恥笑資源班的學生，引起大批網友不滿，也有許多公眾人物出聲撻伐。她25日晚間再度開直播道歉，表示「我絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生」，強調未來會對兒子的教育更加努力。

▲Sydney為資源班爭議公開道歉，表情落寞。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲7寶媽Sydney為資源班爭議公開道歉，表情落寞。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
但7寶媽Sydney的道歉仍沒有平息眾人怒火，也有多間廠商陸續發聲明切割。而《康軒學習雜誌》今日稍早在臉書粉專貼出聲明表示，康軒文教深切重視學童的權益，我們認為每位學生都應該受到尊重和關心，並應遠離任何不善、惡意或歧視性的言論，避免學童之權益受到不法侵害。

《康軒學習雜誌》指出，有鑑於近期有知名團媽的言論引起社會關注，將採取以下行動：
1.承諾不與涉及不當言論或行為之人士合作，以保護學童身處安穩友善的環境，促進其身心健全發展。
2.我們承諾將繼續關心學童各項議題，並致力於創造和諧和支持的環境。

《康軒學習雜誌》同時感謝大眾對這些問題的關心和提醒，未來會更加注重學童的權益，並為社會盡一份責任。期許能夠為學童的健康成長，營造一個更加安全與和諧的環境，感謝大家對我們的支持與理解。

▲（圖／翻攝自「康軒學習雜誌」臉書粉專）
▲《康軒學習雜誌》在臉書粉專發聲明表示「不與涉及不當言論或行為人士合作」，宣布與7寶媽Sydney終止合作。（圖／翻攝自「康軒學習雜誌」臉書粉專）

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