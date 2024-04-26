統一投資7億元　陳其邁任內首件公有市場BOT招商成功開發

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該基地位於全台最大里「福山里」，一旁就是高雄榮民總醫院，原本是一處平面停車場，未來將成為一棟地上6層、地下2層，兼具消費、停車綜合型商場，可以紓解當地民眾停車需求，更滿足民生消費機能。
羅達生表示，灣市38市場用地BOT案為市長陳其邁任內首件以BOT招商成功的案例，基地原本是委外經營的公共停車場，基地位於人口數4萬5,196人的全台第一大里福山里，坐落榮總路與榮耀街口，隨著周邊高鐵特區發展愈來愈成熟，人口大幅呈正成長，以及榮總商圈與住宅機能也蓬勃發展，市府為增進當地生活機能，與統一超商正式簽約。
經發局長廖泰翔表示，該案將提供超過390個工作機會，未來也會優先聘用高雄居民。目前市府也還有灣42、灣44等其他市場用地將釋出，活化這些空地，期待藉由民間投資興建公共建設，除了提升公共服務品質，也可滿足民眾生活機能需求。
該基地規劃興建複合式現代化購物市場及停車場，統一超商指出，該案興建期4年，預計2028年完工營運，營運期46年，由統一超商與高市府合作，並藉由豐富集團資源及專業經營能力投資興建「悠活生活廣場」，規劃地下2層至地上6層建物，以「質感生活」、「社區購物」、「悠閒休憩」、「醫養樂活」、「地方亮點」作為建設目標。
另以「漫步．佐幸福」作為開發願景，引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及其他餐飲零售業，除滿足日常生活購物所需，同時提供民眾多元服務，此外，因應人口密集及消費停車需求，規劃地下2層停車場，以紓解停車需求，成為高雄最具指標性的複合式現代化購物市場。