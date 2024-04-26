「地震速報App」高中生深夜致歉！氣象署澄清：未以授權角度關切
0403花蓮強震後餘震不斷，民眾對於地震相關APP關注度提高，其中一款林子祐同學開發的「台灣地震速報」App受到民眾喜愛，獲得大量下載以及關注，不過由於數據是靠「地牛Wake Up」間接取得中央氣象署資料，針對未獲取授權的疏失，他也在今（26）凌晨發布聲明致歉。中央氣象署也發聲明澄清，氣象署從未以未獲得授權的角度關切過「臺灣地震速報」開發者，並樂見學生發揮創意與氣象署合作，拓展及強化對廣大民眾之服務量能。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署今（26）日澄清說明，該署從未以未獲得授權的角度關切過「臺灣地震速報」App開發者林姓同學，反而樂見民間投入參與預警訊息的傳播。該署表示林同學基於興趣，透過「地牛Wake Up!」資料開發新的App。在0403花蓮地震後，林同學已透過地震學者與氣象署聯繫，該署也向其說明地震資訊皆採無償方式提供，並樂見學生發揮創意與氣象署合作，拓展及強化對廣大民眾之服務量能。
中央氣象署為提升地震災害應變效率，已與多家企業與個人合作，以「無償方式」提供地震資訊給民間使用者，其中「地牛Wake Up!」也為合作對象之一。氣象署自102年起借重民間業者的專業以及創意來擴散災害應變的量能，因此開啟了合作簽約模式。剛開始以公司企業為主要簽約對象，自111年起同時開放個人合作簽約，在0403花蓮地震後，該署已陸續收到多家業者或個人表達與氣象署資訊合作之高度興趣，以期收到第一手資料。
對於造成「地牛Wake Up」團隊的困擾，林子祐26日凌晨發出聲明除了向「地牛Wake Up!」團隊致歉外，也透露已靠著一位地震專長的教授跟氣象署聯繫，希望能盡快與氣象署簽約合作，非常感謝氣象署正面的回應。支持我的爸媽和朋友不用擔心我，慶幸有這麼多人一起關心台灣這塊土地，為地震速報做努力，謝謝大家！