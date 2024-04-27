新仇加舊恨！還原黃國昌爆氣怒吼范雲現場　台大學姐學弟反目成仇

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立法院司法法制委員會22日審查民進黨團版本的國會改革相關法案，但國民黨提散會動議，民進黨修法版本無法實質審查。表決散會動議時，黃國昌人在現場，但並未投票。民進黨酸黃國昌變國民黨團總召傅崐萁小弟。
范雲在臉書直接點名黃國昌，「平時不是最愛嗆其他委員沒在上班、愧對立委職權嗎？不是最喜歡與人叫陣辯論嗎？怎麼會到了法案該實質審查的時候，反而棄守立委權利？！黃國昌關鍵這票的棄權，實質上成為幫助傅崐萁防堵對《立法委員行為法》禁止立委性騷與性別歧視的進場修法討論！」
范雲更直接說，傅崐萁已經變立院國家主席「傅近平」，直接沒收委員會的民主黃國昌，也成了追隨傅崐萁的「傅」聯會會長，黃國昌是乘著太陽花學運的光環站上政治舞台，應該要記得，青年想要的是守護台灣的民主，今天的黃國昌，卻做出恰恰相反的舉動！
范雲說，「我只能說，黃國昌，你愧對所有曾經在立法院外，坐在地上吹風淋雨的年輕人！做為太陽花運動的參與者，還曾經協助你參選臺大學生會長、為你助選過的台大學姊，我以你為恥！」
司法法制委員會24日再審民進黨團的國會改革相關法案，一開始藍綠都還理性討論，但最後因為要不要先公聽會問題，國民黨立委羅智強不滿召委鍾佳濱主持議事不公，再度提散會動議。這次傅崐萁、黃國昌都不在，但藍委還是有人數優勢，表決過關。
范雲說，他要在國會改革法案中增加防止性騷條款，他也聽到黃國昌說同意修法，但周四黃國昌下午卻不在委員會現場，昨天院會，他再質疑黃國昌為什麼不支持他的法案、民眾黨8席為什麼不表決？
黃國昌爆氣怒吼，「你不要在這邊混淆視聽啦！你在這邊混淆視聽什麼？你跑到我旁邊來吼什麼？我有欠你喔？我有欠你喔？你們（藍綠）自己這種（議事）程序上面的逕付二讀，你們自己去玩啦！我沒有要理你去玩這種程序上的動議！」范雲一度錯愕，反問黃國昌，「我跟你從學生時代就認識，你不用這樣。」但為防兩人衝突擴大，民進黨立委吳思瑤、沈伯洋與民眾黨立委林國成，將兩人勸開。
黃國昌事後在臉書回應，「范雲今天因為我們沒有投票支持民進黨，竟衝到我座位旁邊來對我謾罵，簡直是莫名其妙。再次正告民進黨立委，你們跟國民黨玩程序性動議表決輸了，別想情勒我們一定要投票支持你們，這種手段是沒有用的！」