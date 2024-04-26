半導體封測大廠京元電明暫停交易　重大訊息待公布

黃仁勳選擇台灣！輝達將來台設亞洲首座AI研發中心　洽談歷程曝光

▲輝達將來台設全亞洲首座研發中心，打造全台最大的AI超級電腦，經濟部曝除了黃仁勳個人對台灣的情感考量外，也看重台灣3大優勢。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達將來台設全亞洲首座研發中心，打造全台最大的AI超級電腦，經濟部曝除了黃仁勳個人對台灣的情感考量外，也看重台灣3大優勢。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者鄭妤安/台北報導

經濟部技術司長邱求慧今（26）日於媒體節目中透露，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，近期甚至促成國際晶片廠輝達（NVIDIA）來台設立「全亞洲首座研發中心」，並建立「全台最大的AI超級電腦」，進一步曝光洽談的心路歷程，以及各國際大廠對台灣的重視。

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邱求慧在自由時報「官我什麼事」節目中，透過3點分析台灣在AI趨勢下的發展機會，首先，台灣半導體製造很強，AI晶片都仰賴台灣所生產的晶片，從上中游的產業鏈，到相關軟體的強化，皆是台灣未來的商機。第二，約有9成的AI伺服器都還是由台廠生產製造，研發異質封裝、散熱等相關技術，有助於確保台灣在這方面的競爭力保持領先。第三，台灣擁有豐富且獨有的產業知識，範圍還蓋製造業、生醫領域等。

台灣在半導體方面是全球不可或缺的關鍵合作夥伴，所以更應利用優勢條件，強化與國際AI夥伴的合作與鏈結，像是政府可邀請國際AI大廠來台落地投資，深化台灣AI生態系。邱求慧透露，近期政府成功促成輝達來台設立全亞洲第一個AI研發中心，不但可跟台灣在地廠商共同研發前瞻AI的技術，且輝達也將在台灣建立全台最大的AI超級電腦，協助爲台灣產業如研究機關、新創、中小企業，提供更多AI研發能量。

邱求慧進一步指出，除了創辦人黃仁勳個人對台灣的情感考量外，也看重台灣在硬體設備、基礎建設和台灣人才等3大優勢，其中，台灣員工高度的專業和工作紀律，加上半導體生態體系非常完整，資通訊廠商具有全球競爭力，皆是輝達選擇來台投資的關鍵因素。

他表示，這次花了至少1年多的時間與輝達洽商，克服很多困難，經濟部長王美花甚至帶隊至其美國總公司，解決障礙，最後才成功說服。國際大廠來台投資，不但可以使台灣與全球的重要研發成為策略夥伴外，也可進一步帶動台灣人才素質提升，且提供更多高薪的機會，其實在某整程度來說，也可因與各國際大廠變成利益共同體，更加確保台灣國家安全。

輝達來台投資後，可帶動周邊外商一起來台，以設備業舉例，全球前3大公司美商應材、艾思摩爾、柯林研發也陸續來台佈局。台灣唯有攜手國際大廠成為研發夥伴」，才能創造台灣最大的價值。僅兩三年，來台投資外商金額創下歷史新高，可看出全球各廠對台灣的信心。

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