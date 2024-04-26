哈日族蠢蠢欲動！日圓甜甜價0.2121 10萬台幣可多去7次迪士尼
日本央行今（26）日宣布維持利率不變，符合市場預期，而隨後日圓兌美元則貶破156價位，再創34年新低。而哈日族最關心的日圓換匯價，台灣銀行約11點38分來到「0.2121」，堪稱30年來最甜價位，10萬台幣可較去年高點多換5萬5千日圓，等於多去7次東京迪士尼。
記者許家禎／台北報導
日本央行之前在3月的會議上認為，工資和物價同步上漲的良性循環有望實現，時隔17年決定了解除負利率政策。而日本央行結束兩天貨幣政策會議，決議按兵不動，將基準利率維持在0到0.1%。
日圓兌美元匯率本周首次跌破155日元，創34年來低點，而今日利率決策按兵不動，日元兌美元續跌，跌破156元，來到155.91日元兌1美元。而哈日族最關心的日圓換匯價，台灣銀行約11點38分來到「0.2121」，堪稱30年來最甜價位。
若以10萬台幣去換，現在約可換到47萬1475日圓，相比2023年1月時，日圓現鈔牌告最高價0.2405，當時10萬元台幣只能換到41萬5800日圓，價差5萬5675日圓，以東京迪士尼樂園7900日圓的最低入場價計算，等於可以多去東京迪士尼7次。