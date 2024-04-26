御盟27周年國際驛館推租賃優惠 四季餐廳打造生活美學體驗
御盟集團五月份迎來27年周年慶，集團領域遍及建設、旅宿、餐飲、藝術。旗下指標性品牌「御盟國際驛館」於2022年落成，酒店式公寓的經營型態，與餐廳結合提供一站式的服務，廣受商務人士的喜愛。為歡度周年慶，推出「御盟27」專案優惠，於6/30前簽訂租約，租期半年以上(含)可享租金95折，租期一年租金可享9折。
記者陳美嘉／高雄報導
「S･S･A･W 四季餐廳」則與經典茶飲品牌SMITH & HSU合作，5/1~6/30期間，於「SS Pâtisserie夏・精品甜點」推出全新品茶服務。過聞香步驟點選喜歡的茶款，讓細緻的感官體驗，營造生活美學。
此外，四季餐廳在5/1~6/30期間也有各式優惠推出，「SS Bar春・星空餐酒館」單筆消費滿一萬元，贈送木橋紅酒乙瓶，送完為止；「SS Pâtisserie夏・精品甜點」馬卡龍買四送一；午餐及晚餐期間「AW Restaurant秋・現代法餐」每滿四人用餐，即贈葡萄氣泡飲乙瓶，讓不喝酒的貴賓也能同享週年慶的歡愉。「AW Café冬・極光咖啡廳」呼應年份27，身分證字號內有2或7數字者，可享手沖咖啡72折。