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特斯拉4車款降價了！Model Y砍6.5萬最多　車主哭：生日被割韭菜

▲台灣特斯拉今（26）宣布4車款降價，當中以Model Y（圖）及Model S Plaid降價6.5萬元最多。（圖／Tesla提供）
▲台灣特斯拉今（26）宣布4車款降價，當中以Model Y（圖）及Model S Plaid降價6.5萬元最多。（圖／Tesla提供）

記者徐銘穗/綜合報導

特斯拉（Tesla）24日全球同步發表「最強Model 3」，Model 3 Performance最大馬力高達460匹，零百加速只要3.1秒，售價233萬7900元起。今（26）台灣特斯拉再宣布４車款降價，當中以Model Y RWD後驅版及Model S Plaid降價6.5萬元最多。特斯拉降價訊息在車主群組引發討論，一名車主無奈說：「生日當天被割韭菜，謝謝Tesla Taiwan！」

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▲特斯拉4車款降價，上月才剛交車的車主抱怨「生日當天被割韭菜」。（圖／Tesla提供）
▲特斯拉4車款降價，上月才剛交車的車主抱怨「生日當天被割韭菜」。（圖／翻攝特斯拉台灣車主群臉書）
據了解，特斯拉繼在美國、中國市場降價後，台灣特斯拉今（26）天也宣布跟進，第一波針對Model Y、Model S的4款車型調降售價，整體降價範圍2萬~6.5萬元，降幅0.8~3.6%。

📍台灣特斯拉4降價車款：

▶Model Y RWD後驅：新車價173.49萬元（降6.5萬元）

▶Model Y Long Range：新車價210.79萬（降2萬元）

▶Model Y Performance：新車價236.79萬（降2萬元）

▶Model S Plaid：新車價338.49萬（降6.5萬元）

▲特斯拉4車款降價，Model Y RWD後驅車款降6.5萬元。（圖／翻攝台灣Tesla官網）
▲特斯拉4車款降價，Model Y RWD後驅車款降6.5萬元。（圖／翻攝台灣Tesla官網）
根據外國媒體報導，因銷售不振、庫存增加，特斯拉相繼在美國、中國、歐洲、日本釋出降價等訊息。特斯拉降價消息也在台灣車主群組引發討論，一名上個月才剛交車的Model Y車主無奈PO文說：「生日當天被割韭菜，謝謝Tesla Taiwan！」車友則安慰說：「早買早享受！」

事實上，Model Y自2022年9月正式開賣以來，不時傳出售價調整，最初引進雙車型 Long Range 為 229.99 萬元 、以及 Performance 售價 259.99 萬，但在2023年2月首次調降，Model Y Performance 狠砍22萬元、Model Y Long Range砍18萬元。車主無奈說：「2022年車主已放下」。

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