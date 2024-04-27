人間微光／愛情是怎樣煉成的

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那陣子我忙著做一個研究計畫，要準備上台報告，每天都超忙，或許，她覺得我的心思不在她身上吧。我記得很清楚，前一天她就已經失聯，我報告完的那天下午，在回家路上收到她提分手的訊息。晴天霹靂，我完全無法接受，就衝去她上班的地方找她，談判的時候，我直接在大庭廣眾下爆哭。
分手之後，我開始思考自己是不是做錯了什麼，積極想要復合，我就去做一些她曾經希望我做、但我沒有做到的事。例如，她希望我去打工的地方接她下班，因為我住汐止，她家在新莊，完全是反方向，所以我一直都說不要。分手1個月後的某一天，我跟她媽媽問了她幾點下班，就騎車去她打工的店堵她，要載她回家。
一開始她拒絕，半推半就之下才讓我載回家，然後我們在她家樓下聊了很久。那時候她剛開始在做保險，她跟我說，想趁年輕多拚一下，我問她要嘗試多久？她回答說，可能1、2年吧，我就說，那我會等她1、2年。明知這是一個不合理的決定，但我真的很想復合。那天聊到最後，她坦承已經交了一個新的男朋友，我傻眼心想，妳剛剛不是才說要奮鬥1、2年？
後來又過了1個月，我在網路上看了一些復合教學文章，就用「見最後一面好好講開」的理由，約她出來吃晚餐、聊天。本來氣氛還不錯，想不到吃完飯，她的新男朋友竟然出現載她回家，根本是來宣示主權的嘛。我很難過，一方面質疑自己到底在幹嘛，人家都交新男朋友了，另一方面又很想復合，就這樣，想要又得不到，既拉扯又失落。
分手第3個月，我下定決心不要再傳訊息給她；半年後，才把她放在我家的東西打包清掉。當初我說要等她1、2年，這中間其實我也有認識很多人，但都沒有結果，總忍不住會想，我答應要等她，如果她回頭了，我卻跟別人在一起，不就又錯過她了嗎？我是一個重承諾的人，如果沒有說到做到，我會對不起自己。
我真的等了整整2年，才完全放下，解開自己綁在自己身上的包袱，仁至義盡，問心無愧，人生開始往前走。
傻嗎？沒錯我是很傻，但我並不後悔，因爲我從中學到很多。我讀遍所有和愛情相關的書，看過無數網路上的教戰文章，還參加一些線上課程，也看了很多愛情電影，這些努力都是為了要復合，雖然最後計畫失敗，可是那些失戀的日子，累積養分成就現在的我，後來我在台大開了一門愛情通識課，還交了女朋友。
大六的時候，系上學分少，我申請了學校的創意創業學程，因為當時還沒有完全走出失戀，就想做一點和愛情有關的事。除了創立一個叫做「愛情大學」的組織，我還向學校提案，要開一門通識課叫「看電影學愛情」，我自己一個人挑選電影、規劃教案，後來通過審核，真的開課了，我從一個原本不懂愛情的小笨蛋，變成幫同學指點迷津的老師。
開課的前2個學期只是實驗性質，0學分，沒想到口碑傳開，越來越受歡迎，修課學生從60人翻倍到1百多人，第3個學期起就轉為有學分的正式通識課，在台大首開先例。到現在，已經是第5個學期開課，高達2千多人搶著登記選課，只收150個，還有外校同學也來上課。
一開始我很心虛，我不是主修心理學的，也沒有談過很多戀愛，有資格幫同學上愛情課嗎？可是很多事情是邊做邊學，慢慢地我也認同自己真的能幫到別人。我不敢說自己有多專業，至少現在的我對於愛情不會有迷惘或煩惱。你想想看，那些談過很多次戀愛的人，是很會談戀愛呢？還是很不會談戀愛？他們真的比較理解愛情嗎？
我的本業是物理治療師，現在一邊在做物理治療，一邊在帶愛情課，我覺得兩者其實很相似。健康與愛情，都和人類的幸福感有關，當你身體好、感情關係好，你都會感到快樂。我在處理這兩個議題的邏輯是一樣的，人都要積極地讓自己更好，身體狀況如此，愛情亦是。
影響我最大的一部愛情電影，是日本的《花束般的戀愛》，它在告訴我們，愛就像花束一樣很容易凋零，不管兩人感情再怎麼好，如果沒有認真經營，終有結束的一天。當你明白這個道理，你就知道一定要好好呵護愛情。
我覺得愛情很像在打遊戲，要瞭解遊戲介面、規則，訓練指法和操作方式，還有很多複雜的關卡要破，永無止盡的學習。愛情也是一趟自我探索的旅行，走走停停，有哭有笑，看似尋找另一半，實則在修煉一個更完整的自己。
（姜宗佑／26歲／新北人／愛情通識課講師，也是物理治療師）