國民黨內鬥又起？傳侯友宜選黨魁 他批：2026埋下「掉2都」危機
國民黨主席朱立倫明年10月卸任，明天將進入國民黨主席選戰，有媒體報導，新北市長侯友宜可能參選黨主席。但事實上，侯友宜並未擔任過中央委員，目前並無參選黨主席資格。資深媒體人韋安說，國民黨亂鬥又起不知死活！藍2026會掉雙北2都。
記者何哲欣／台北報導
韋安在臉書說，離2026九合一大選還有2年半多，參選正式提名也要1年半後。藍營各方應該各司其職，把分內之責做好做滿，滿足最新民意的渴望。結果，準總統賴清德還沒520就任，正在安排內閣人事。國民黨內也開始湊熱鬧，跟著在卡、搶，2年後的位子。且又玩起「沒臉見人」，躲貓貓的宮廷放話遊戲。
韋安說，受參選總統過程中，藍綠白政黨立場激化效應影響，侯友宜民意確實大幅下滑。正靠「加倍奉還」，努力拼市政，來消除選民在大選中被激起的黨派意識。對綠營議會民代謙讓，對蘇氏父女待之有禮，呼籲中央地方通力合作，以求市政順利。
韋安說，侯友宜從不居功搶風頭，處處忍讓將就，有委屈、有苦吞下去，為大局不辯解不張揚。可是現在黨內同志為了自己想著2028，急不可耐雞未鳴更，就抹黑起早，要在新北「埋樁」佈局。或是為了主席之爭，硬把侯友宜牽托推進亂局。而這些放話「認知戰」，以干擾侯友宜努力拼市政，「踩人抬己」為手段，損人不利己，只會壞了國民黨2026大局。