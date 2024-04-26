鄭靚歆女女大婚！美魔女媽「透明薄紗內衣全露」 母女前晚爆爭執
28歲鄭靚歆（Jin）從節目《我愛黑澀會》出道，參加《全明星運動會4》收獲不少粉絲，她去年6月和大5歲德國女友采熙（Aky）登記結婚，今（26）日終於舉辦婚宴，鄭靚歆的美魔女媽媽胡文英透視薄紗裡只穿比基尼，幾乎搶走新人的鋒頭，鄭靚歆爆料，婚禮前與媽媽起爭執，衝突點是今天要穿的服裝。
記者楊穎軒／綜合報導
鄭靚歆表示，媽媽本來要穿一套全白色的禮服，「我希望她不要搶過我老婆的風彩，我就說拜託不要穿，德國的婚宴也不能穿白色，白色是新娘的專屬幸運色，她就很難過。」鄭靚歆昨晚試著跟媽媽溝通卻不被對方諒解，讓她非常為難，也說老婆得知後也有點不開心，索性媽媽最後讓步，「她說還是要尊重德國的家人。」
對此，胡文英承認，自己不是故意不換，而是看見女兒跟老婆一家人感情很好，有點吃媳婦的醋，抱怨鄭靚歆每天跟老婆黏在一起，拍照時也不找她，而被問到是否有通知前夫，女兒已經結婚，胡文英說兩人已經沒有聯繫，「沒有，也不需要」，一旁鄭靚歆表情尷尬，坦言跟爸爸不親，確實沒有需要。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道