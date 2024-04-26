Wembanyama防守有多恐怖？Wilkins盛讚：就算沒蓋鍋也影響了出手
聖安東尼奧馬刺超級新星Victor Wembanyama在生涯首季就繳出劃時代的數據，他在阻攻上的天賦，被看好競爭本季的年度最佳防守球員（DPOY）。近期來到台灣參加「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」的傳奇球星「人類精華影片」Dominique Wilkins在談到此事時，也瘋狂的稱讚他，直言Wembanyama就算沒蓋「火鍋」，也能影響進攻球員的出手，這就是這位法國中鋒在防守端的真正影響力。
記者黃建霖/臺北報導
Wembanyama本季在新人年出賽71場，場均上29.7分鐘，可得到21.4分10.6籃板3.9助攻3.6阻攻1.2抄截。比起他可以在外線持球進攻的全能身手，外界對於他可怕的防守覆蓋面積更感到驚艷。
本周來到「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」參加活動的Wilkins就給予Wembanyama相當高的評價，認為外界都關注他的阻攻數，但沒有真正注意到他實際上就算沒蓋到，也影響了進攻球員的出手。
Wilkins如此評價Wembanyama的防守能力：「Wembanyama在今年做很多不可思議的事情，很多人忽略了一件事——就算他沒有打到火鍋，他每一晚到底影響了多少出手？我認為這非常難做到，但Wemby可是持續做到了一整季啊！」
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