女星峇厘島護照被沒收！政府不放她回韓國 竟是《淚之女王》普美
韓綜《Pick Me Trip》第二季帶著少女時代孝淵、近期因為《淚之女王》飾演金智媛祕書的Apink普美、I.O.I出身的演員林娜榮、Secret Number Dita等30組人馬去峇厘島錄影，但今（26）日爆出KBS電視台沒申請拍攝許可，導致大家護照被扣留，全員受困峇厘島飯店。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據韓網報導，《Pick Me Trip》第二季的製作團隊到峇厘島後，被當地政府發現沒申請拍攝許可，劇組原定21日抵達、25日離開，卻因為違法拍攝的原因，使得30人團隊護照被扣留，他們正在接受當地政府調查，消息也因此鬧回韓國。
新聞指出，孝淵、普美等人最快下週才能返台。一名相關人士受訪表示：「雖然目前停留在峇厘島，但演出人員都不知道被扣留的真正原因。製作組沒有透露完整狀況，所以很鬱悶。」另一名業界人是則說：「發生這種事情真的很讓人慌張！」林娜榮的經紀公司則表示，有持續追蹤當地的狀況，只是目前無法跟韓國工作人員聯繫上。
事實上，他們是在錄完後才爆出違法拍攝，《Pick Me Trip》第二季預計5月播出，屆時是否如期開播，備受關注。而在事發前，節目官方IG還開心發文「出發峇厘島」，孝淵跟普美到當地後，更合體拍抖音，2人戴著墨鏡熱舞暢飲，卻沒想到會發生護照被沒收、滯留峇厘島的慘狀，2種強烈的對比也掀起討論。
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