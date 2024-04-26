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女星峇厘島護照被沒收！政府不放她回韓國　竟是《淚之女王》普美

▲因在《淚之女王》飾演金智媛祕書的Apink成員普美，去峇厘島錄節目《Pick Me Trip》時，劇組爆出違法拍攝，導致大家護照被扣留、滯留當地中。（圖／翻攝tvN）
▲因在《淚之女王》飾演金智媛祕書的Apink成員普美，去峇厘島錄節目《Pick Me Trip》時，劇組爆出違法拍攝，導致大家護照被扣留、滯留當地中。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓綜《Pick Me Trip》第二季帶著少女時代孝淵、近期因為《淚之女王》飾演金智媛祕書的Apink普美、I.O.I出身的演員林娜榮、Secret Number Dita等30組人馬去峇厘島錄影，但今（26）日爆出KBS電視台沒申請拍攝許可，導致大家護照被扣留，全員受困峇厘島飯店。

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▲《Pick Me Trip》爆出劇組人員、藝人的護照被扣留、滯留巴厘島。（圖／翻攝SPOTV NEWS）
▲《Pick Me Trip》爆出劇組人員、藝人的護照被扣留，全員滯留峇厘島。（圖／翻攝SPOTV NEWS）
根據韓網報導，《Pick Me Trip》第二季的製作團隊到峇厘島後，被當地政府發現沒申請拍攝許可，劇組原定21日抵達、25日離開，卻因為違法拍攝的原因，使得30人團隊護照被扣留，他們正在接受當地政府調查，消息也因此鬧回韓國。

新聞指出，孝淵、普美等人最快下週才能返台。一名相關人士受訪表示：「雖然目前停留在峇厘島，但演出人員都不知道被扣留的真正原因。製作組沒有透露完整狀況，所以很鬱悶。」另一名業界人是則說：「發生這種事情真的很讓人慌張！」林娜榮的經紀公司則表示，有持續追蹤當地的狀況，只是目前無法跟韓國工作人員聯繫上。

事實上，他們是在錄完後才爆出違法拍攝，《Pick Me Trip》第二季預計5月播出，屆時是否如期開播，備受關注。而在事發前，節目官方IG還開心發文「出發峇厘島」，孝淵跟普美到當地後，更合體拍抖音，2人戴著墨鏡熱舞暢飲，卻沒想到會發生護照被沒收、滯留峇厘島的慘狀，2種強烈的對比也掀起討論。

▲▼少女時代孝淵、普美開心出發峇里島，到了當地還拍抖音，豈料最後被滯留當地無法回家。（圖／Pick Me Trip 2 IG、翻攝tvN）
▲▼少女時代孝淵、普美開心出發峇厘島，到了當地還拍抖音，豈料最後被滯留當地無法回家。（圖／孝淵、Pick Me Trip 2 IG）
▲▼少女時代孝淵、普美開心出發峇里島，到了當地還拍抖音，豈料最後被滯留當地無法回家。（圖／孝淵、Pick Me Trip 2 IG）
 
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