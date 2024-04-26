《雲之羽》女星證實未婚懷孕！金靖曝工作想吐「靠大笑掩飾害喜」
去年因熱播陸劇《雲之羽》受矚目的31歲大陸女星金靖，昨（25）日突發文自爆已懷孕，「一家四口一起迎接第五位家庭成員」，她也透露另一半為導演舒奕橙。金靖8年前以綜藝節目《今夜百樂門》出道，個性爽朗的她自然不做作，頗受觀眾喜愛，懷孕消息一出後，大陸網友也紛紛獻上祝福，短短1天內就收穫百萬個讚！
記者楊慧玲／綜合報導
金靖入行以來鮮少傳過緋聞，只曾經在2021年被大陸狗仔拍到與導演舒奕橙回家，兩人還擁有情侶戒，不過當時她並未承認戀情。金靖官宣懷孕後，事後也曝光對方就是舒奕橙，隨後她也接受媒體採訪，金靖透露孩子小名為「金剛」，「聽起來就是很強」，希望寶寶健康成長，至於為何願意公開？她也坦白的說，覺得早晚會被拍到，不如自己先說出來。
不過懷孕也讓準媽媽相當辛苦，金靖表示自己在錄製節目時，即使很想嘔吐也只能忍耐，還一度用大笑來掩飾害喜，「因為只有大聲吵鬧才可以避免害喜帶來的不舒服。」網友紛紛大讚她情商高，也因此登上微博熱搜。
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