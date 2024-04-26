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LINE「Keep功能」取消倒數！用戶崩潰：資料超多　備份4招秒解決

▲LINE官方今年3月宣布重要功能Keep，即將於7月31日結束服務，引來大批用戶哀嚎。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE官方今年3月宣布重要功能Keep，即將於7月31日結束服務，引來大批用戶哀嚎。（圖／記者周淑萍攝）

記者賴禹妡／綜合報導

通訊軟體LINE為台灣人最主要使用的APP之一，許多人透過LINE聯繫、存放資料，但LINE官方今年3月宣布重要功能Keep，即將於7月31日結束服務，引來大批用戶哀嚎。對此，Keep可以透過4個管道備份，提醒大家儘早將重要資料下載備份，避免在7月31日後全部遺失。

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LINE官方在今年3月發布公告，宣布Keep功能即將於7月31日結束服務，提醒大家務必儘早備份重要資料。Keep為LINE官方提供給用戶免費的1GB空間，無論是照片、影片、文字內容、檔案等資訊都可保存在裡頭，還可以跟著帳號移轉，且並未設有儲存期限，是不少人儲存日常資料的途徑之一，因此消息曝光後引起大批用戶哀嚎。

▲LINE Keep功能預計將在7月31日結束提供服務，提醒用戶要提早完成備份。（圖／螢幕截圖）
▲LINE Keep功能預計將在7月31日結束提供服務，提醒用戶要提早完成備份。（圖／螢幕截圖）
那麼Keep的資料該如何備份呢？除了可以透過手機及電腦將檔案下載至其他裝置，也可以將資料寄到Email信箱，或是創立個人群組存放。
🟡手機版下載Keep資料
點選個人檔案進入「Keep」主頁，點選檔案右上方「打勾圖示」，勾選要備份的項目，並點選右下角「下載」，即可將檔案儲存到手機。

▲（圖／記者賴禹妡翻攝）
▲點選個人檔案進入「Keep」主頁，點選檔案右上方「打勾圖示」。（圖／記者賴禹妡翻攝）
🟡電腦版下載Keep資料
方法1：從左下方進入「Keep」主頁，點選右上方「三點圖示」，選擇「下載」並勾選要備份的項目，最下方點選「下載」，即可將檔案儲存到電腦。
方法2：想要備份單個檔案，在檔案上點擊右鍵選擇「下載」即可。

▲（圖／記者賴禹妡翻攝）
▲點選右上方「三點圖示」，選擇「下載」並勾選要備份的項目。（圖／記者賴禹妡翻攝）
🟡寄送郵件儲存
選取想要備份的檔案後，輸入Email個人信箱，即可將檔案寄送至信箱內。
🟡創立個人群組
將照片存在群組相簿內，文字內容存在記事本，則可繼續在LINE中長期儲存資料。

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