四面楚歌？哈薩克也在討論「封禁TikTok」 越來越多國家評估風險
美國國會本月表決通過熱門短影音平台TikTok的「去中國化」法案，要求TikTok與其中國母公司「字節跳動」（ByteDance）剝離，「字節跳動」需於9個月內出售在美國的資產，否則TikTok將被禁止在美國上架。事實上，TikTok不僅在美國面臨禁令，中亞國家繼吉爾吉斯後，哈薩克也在討論是否要禁止TikTok，另外像是越南、烏克蘭、歐盟也都在考慮對TikTok實施相關限制。
記者倪浩軒/綜合報導
根據哈薩克官媒《哈薩克國際通訊社》報導，在吉爾吉斯於本月18日以國安顧慮與危害兒童身心健康發展等理由，限制使用TikTok後，哈薩克當局正在考慮是否要跟進實施禁令。
哈薩克文化及訊息部部長巴拉耶娃（Aida Balaeva）表示，正在評估吉爾吉斯的經驗，社交平台上的不法活動增加是眾人皆知的明顯威脅，若確認TikTok存在風險，會採取相應措施，不過目前並未定案，還在討論中。巴拉耶娃也指出，孩子們很喜歡TikTok，但是TikTok上有許多不適合未成年人的內容。
除了在政治上進行虛假宣傳的疑慮外，TikTok被視為經常傳播兒少不宜的有毒內容也是遭到廣泛抨擊的原因，TikTok在歐盟暫停推出TikTok Lite應用，正是因為被質疑平台機制設計成讓人上癮，對用戶的心理健康構成風險。