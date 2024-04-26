蔡英文將卸任！勞工六大保障承諾全跳票 黃國昌：只當選舉操作？
總統蔡英文任期剩不到最後一個月，民眾黨立委黃國昌說，蔡英文在2016提出勞工六大保障承諾，針對非典型勞工，蔡英文宣誓要要訂定派遣勞動專法、要訂定部分工時勞工保護相關立法，迄今全部跳票。導致的惡果，是部分工時勞工沒有特休假的比例年年攀升，從2018年的52.1%提升到2023年的59.6%，勞動條件每況愈下。
記者何哲欣／台北報導
黃國昌說，勞動部長許銘春也坦承勞動部並沒有訂定派遣專法，僅有行政指導、行政措施，僅說「我們會繼續檢討、接受指教，針對特休會加強勞檢」、「我們在務實中追求理想」，雖然官話講得漂亮，但仍無法改變蔡英文跳票的事實！此外，蔡英文承諾「要逐漸提高工會涵蓋率、修改工會法不合時宜限制」。然而，根據2021年勞動部統計，台灣產業及企業工會涵蓋率僅有7.8%。
黃國昌說，前述這些蔡英文所開的空頭支票，連監察院跟央行都看不下去。監察院在2019提出研究報告，直指執政黨政府即未直接針對《派遣勞工保護法》召開研商會議，改朝向行政指導、行政措施，與蔡英文所揭櫫訂定《派遣勞工專法》相悖。央行去年更是直言「政府宜協助或鼓勵勞工加入工會，降低組織工會門檻，提升勞工對薪資議價能力」。
黃國昌不滿，蔡英文對廣大勞工莊嚴的承諾，從降工時、提升工資、保障非典、組工會接連跳票，勞動部卻連一個基本的態度都沒有。蔡英文當年的勞動六大政見開出來，到底是拿出來履行，還是只拿來做選舉操作？