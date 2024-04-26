天天咳咳不停　檢查竟「支氣管塞滿痰」

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亞洲大學胸腔內科主治醫師謝逸安表示，慢性咳嗽原因很多，常見包括急性感染如黴漿菌、慢性呼吸道疾病如氣喘、肺阻塞，或是肺部以外器官如鼻涕倒流、胃食道逆流等，甚至一些非感染性的全身性發炎疾病都是可能引起久咳不癒，例如「支氣管擴張症」就是其中之一。
謝逸安指出，支氣管擴張症的中文翻譯過於簡化，往往會讓病人聽到的當下摸不著頭緒，簡單來說，支氣管擴張症主要是肺部支氣管壁因為先天(基因)或後天的原因導致結構破壞，小支氣管失去彈性彎曲及擴張，形成永久不可逆性的擴張，導致痰液容易堆積，而支氣管壁上負責執行痰液清潔的纖毛，也因反覆發炎遭到破壞而雪上加霜。
謝逸安表示，這類病人最常見的症狀就是咳嗽不止，不僅早晨會咳出又髒又濃的黃痰，甚至還有血痰、呼吸困難及胸痛等併發症，呼吸道感染頻率也會隨之增加，若是長期未治療，還會導致食慾減退及容易疲倦，增加呼吸衰竭的風險。
因此謝逸安提醒，支氣管擴張症就是一種慢性病，目前尚未有可恢復已破壞支氣管健康的治療方式，但若能適當的清除痰液，就能有效地避免支氣管擴張症持續惡化，目前治療重點會以非藥物的痰液清除方法為主，藉由適當的姿勢引流、拍背、學習呼吸控制及氣道清除技術，再搭配化痰藥及排痰劑、吸入性支氣管擴張劑，多半能改善症狀。
簡阿姨在接受適當治療一個多月後，咳嗽濃痰情況大幅改善，也未再有咳血情形，生活品質也逐漸變好，謝逸安也提醒，慢性咳嗽原因眾多，民眾若久咳不癒超過半個月，就應主動尋求胸腔科醫師協助，且療程期間要積極就醫並且耐心配合醫師，才有機會可以把慢性咳嗽治療得好。