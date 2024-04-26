台中葳格小學「一班一撲滿」 銅板集愛助花蓮災民

為協助0403花蓮地震災民重建家園，台中市葳格國際學校小學部北屯與西屯校區，攜手響應「0403花蓮震災募款專案計畫」，僅僅三天時間，超過千名學生熱情參與，許多老師和家長也自掏腰包支持，總共募集49萬餘元，已全數捐贈財團法人賑災基金會，盼能為災區注入溫暖力量。
記者金武鳯／台中報導
北屯校區發起「一班一撲滿」銅板集愛活動，鼓勵孩子分配部分積蓄投入撲滿，從中學習財務管理以及付出與感恩，獲得熱烈響應。其中四年級學生黃宥嘉、黃宥愷兄弟檔表示，花蓮強震後，看到很多受災戶房子受損、倒塌，內心很難過，決定從自己擊劍比賽獲勝獎金，各自拿出100元參與這次活動，希望能幫助到有需要的人。
北屯校區校長蕭國倉表示，放置各班的小撲滿，一點一滴聚沙成塔，小愛積成大愛，讓學生感受助人為樂真諦，亦體現葳格對於品德教育的重視。家長會黃至聖會長則深感救災人員的辛勞，同時也被孩子們無私奉獻所打動，熱心響應，讓北屯校區募款金額達到20萬元整。
西屯校區則舉辦愛心義演，由弦樂團、擊劍隊和街舞校隊的學生聯合展現才藝，發揮助人為樂精神。校長沈月清和家長會洪義凱會長率先捐款，帶動師生共同行善，傳遞對花蓮災情的關懷。沈校長強調，葳格的願景是培育國際領導人才，而這樣的人才，必須擁有人文關懷情操。因此發起此次募款，期許學生通過參與公益活動，學習發揮自身力量，為社會帶來正向能量。