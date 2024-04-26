《不夠善良》夯爆熱搜！陸網讚「台劇升級」 徐譽庭解析1差異
台劇《不夠善良的我們》開播以來熱度超高，過於現實的劇情引起不少觀眾心中共鳴，本週將播出大結局，也紅到中國去，幾乎每集更新都會衝上微博熱搜，更出現了「台劇Next Level了」的關鍵字，討論度居高不下，對此，編導徐譽庭接受陸媒訪問也解析了台劇優勢。
記者吳昕蓓／綜合報導
《不夠善良的我們》才上架4集就在中國豆瓣評分拿下極高的9分，過於寫實的劇情引起不少觀眾心中共鳴，許瑋甯和林依晨的精湛演技，更是為角色之間的互動張力增添不少風采，超過5萬人評分竟給出超過63%五星好評，據陸網報導，有中國網友形容台劇已經進入下個階段，可以說是好評不斷。
對此，徐譽庭在《新浪娛樂娛理工作室》訪談中提到，她在40多歲時創作了《我可能不會愛你》，如今57歲寫了《不夠善良的我們》，認為自己的作品是不斷回望人生與自我反省。對於台劇近年來的出彩，徐譽庭也表示：「我們就是自由奔放地去完成各種想法，足夠成熟就會呈現出來，比較沒有那種三觀一定要正確的壓力。」
而相較於中國拍攝時裝劇總是在攝影棚搭景，徐譽庭在《不夠善良的我們》中對場景也特別用心，重視實景拍攝，劇中簡慶芬的家就是美術團隊找了十幾間房子，在最後一刻終於找到貼合劇本角色設定的場地，種種用心都是造就好作品的關鍵。
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