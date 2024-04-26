布林肯確定今在北京見習近平！王毅再喊話美國：勿干涉中國內政
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（26）日上午在北京與中國外交部長王毅會面，而中國官媒央視與美國國務院均指出，布林肯將在今日下午於北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤，而王毅在早上則是再次呼籲美國「勿干涉中國內政」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據央視報導，除了證實布林肯將在下午與中國國家主席習近平會晤外，也提到王毅在上午與布林肯的會面中，重申中國的「正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰，中美關係的負面因素仍在上升」。
王毅強調，中國立場一以貫之，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，呼籲美方不要干涉中國的內政，不要在中國的核心利益上踩踏紅線。
而根據《路透社》報導，布林肯在與王毅會談上表示，面對面的溝通無可替代，至少能夠避免誤解與誤判，在爭議性的議題也是如此，雙方盡可能透過對話來化解分歧。
這是布林肯不到1年來第二度訪中，美國官員之前透露，布林肯將與北京當局展開一連串的對話，議程相當廣泛，包含力勸中國不要在520台灣新總統就職期間，對台灣發動挑釁行為，同時也會討論烏克蘭局勢、中東危機以及南海衝突與貿易摩擦問題。