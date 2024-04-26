聯發科Q2有信心！AI帶來巨大商機　新項目2025下半年貢獻營收

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聯發科指出，在前一季法說會預估2024年整體消費市場需求將適度改善，今日看法依然不變，能見度較前一季增加，2024年全年營收目標為美金成長mid-teens百分比。全年毛利率目標不變，排除第一季的一次性調整,目標為47%上下1，預期各營收類別皆將較前一年度成長，其中手機的成長將高於其他營收類別。
在手機方面，預計全球智慧型手機出貨量將成長low single-digit百分比至約12億支，整體市場規模(TAM)以金額來看，受惠4G持續向5G升級及趨向高階手機，預計會有low-teens百分比的成長率。加上在旗艦手機市場強勁的市佔率擴張及較高的旗艦手機晶片平均單價，有信心2024年手機營收成長可高於mid-teens百分比，其中旗艦手機晶片營收可望成長超過50%。
在雲端運算，隨著AI應用的發展，看到雲端服務供應商為了進一步強化AI運算，對AI加速器的需求不斷增加。聯發科在運算技術方面的優勢，加上領先的112G及224G SerDes IP，對於贏得AI加速器業務至關重要。公司擁有整合複雜IC、先進製程及先進封裝等能力，加以靈活的ASIC業務模式，有助於掌握未來機會。
在邊緣運算，除了領先的APU解決方案，NeuroPilot平台提供完整軟體工具以支持所有熱門的AI模型，包括Meta最新的Llama 3、Google的Gemini Nano、不同的Stable Diffusion模型，以及所有中國大陸熱門的生成式AI模型。聯發科NeuroPilot平台創造了一個強大的生態系統，加速邊緣AI發展，並受到開發者社群的歡迎。
整體而言，手機業務部份將受惠更佳的產品組合，也對於生成式AI將帶來的機會感到相當興奮。尤其智慧型手機被視為實現生成式AI功能，例如內容創作及個人助理的最佳裝置，聯發科強大的天璣系列晶片，加上不斷成長的生態系統，包括NeuroPilot平台，能為智慧型手機提供更豐富的AI功能。目前全球排名前三的智慧型手機皆是採用天璣9300晶片，第二季將有更多搭載天璣9300及8300系列的智慧型手機上市，而一代旗艦級晶片天璣9400獲得客戶相當正面的反饋，預計在今年下半年推出。
智慧裝置平台部分，預期無線及有線連結及運算裝置的升級需求將持續推動今年的成長，運，運算裝置方面搭載天璣9300並支持生成式AI功能的平板已在第一季量產，預計將有更多平板產品採用。
在汽車方面，Dimensity Auto智慧座艙解決方案持續在領先的汽車製造廠贏得新案，創造未來營收，也與輝達合作，將強大的生成式AI功能，透過Dimensity Auto智慧座艙晶片組帶入包括高階與入門級的車款。
展望第二季，聯發科預期營收將較去年同期強勁成長，與前一季相比持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節奏。同時，第二季的電視和運算裝置營收預期將持續較前季成長，電源管理晶片在各應用的需求IR Conference Speaker Note 4也將在第二季復甦。預期第二季營收以美金對台幣匯率1比32計算，將在1214億到1335億之間，與前一季相比約持平至下滑9%，較去年同期增加24%至36%。營業毛利率預估將為47.0% ± 1.5%，費用率預估將為30% ± 2%。
聯發科有信心達成全年美金營收成長率及毛利率目標，對於中長期成長前景的看法維持不變，AI對聯發科在雲端運算和邊緣運算都帶來巨大的商機，幾項重要的設計導入(design-wins)和新項目都進展順利，有望自2025年下半年開始貢獻營收，相信2024年將是我們下一個成長階段的開始。