侯友宜有意挑戰黨主席？邱毅分析4人選：最乾淨、最沒爭議的是他
新北市長侯友宜在競選2024總統大選失利後，近日有媒體報導他有意角逐下一屆國民黨主席之位，以便取得下一屆新北市長「提名權」。對此，前立委邱毅針對侯友宜、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫以及孫文學校總校長張亞中作出評論，指侯友宜的走向是「類台獨」，馬英九是慢統、隱統，朱立倫是獨台支持者，張亞中雖是明統，但是是4人𥚃最乾淨、最沒有爭議的。
記者王德蓉／綜合報導
邱毅指出，如果侯友宜確定參選國民黨主席，馬英九也決定回鍋選，朱立倫爭取連任，張亞中一直在準備參選，這4個人同時角逐國民黨主席，他們各自在統獨的政策主張是如何呢？他進一步分析，侯友宜毫無疑問是走向「類台獨」，不像民進黨主席賴清德公開喊「台獨工作者」、搞「台獨神主牌」，侯友宜是隱晦的台獨工作者，隱晦的原因是國民黨內還有統派支持者，但侯的台獨傾向是很明顯的。
邱毅表示，朱立倫是獨台的支持者，或者叫「永遠維持現狀」，朱立倫比馬英九更傾向拒統，聽從美國號令、遵循美國印太戰略。不過如果有一天，美國把台灣賣給大陸，朱立倫或許也會爭取首任特首；而馬英九是慢統，或者叫隱統，隱晦的統派，他是不敢公開喊統一的，但會講中國人、中華民族、炎黃子孫，不過他現在沒有美國壓力，一旦回鍋黨主席，美國壓力來了，他可能又回到執政8年的「不統不獨不武」。
邱毅指出，張亞中是明統，但不是急統，也不是紅統，他有自己一套完整的統一論述，與大陸的一國兩制有些關聯，但也有明顯差異。不過，張亞中對統一理念是4個人𥚃最堅持的，也是4個人𥚃最乾淨，最沒有爭議的。