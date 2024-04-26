張書偉、謝京穎公布婚期！深V性感婚紗曝光 「一家4口」甜蜜合影
藝人張書偉、謝京穎2人去年12月已完成登記結婚，今（26）日公開婚紗照，並選定4個對他們十分有意義的場景，來拍攝2人的甜蜜婚紗。其中，張書偉、謝京穎2人還與寵物貓「哥哥」、「呀呀」共同拍婚紗，謝京穎的深V性感婚紗，更是讓粉絲們看得目瞪口呆，2人也在與雙方家長的討論下，選定在今年6月9日在台北舉辦婚禮。
記者張一笙／綜合報導
近期工作滿檔的張書偉與謝京穎為了有效拍攝婚紗照，在行前已經與攝影團隊討論過許多次，挑選的婚紗也都是輕盈好走、不走光的禮服。謝京穎表示自己穿過許多次婚紗，但第一次是為了自己的婚禮，心情十分興奮，謝京穎還透露張書偉近期因為Energy的回歸工作滿檔，還是會撥空陪她挑選夢幻禮服，十分感動。
張書偉與謝京穎2人的婚紗照，總共挑選了4個場景，分別是棒球場、停車場、隧道及攝影棚。謝京穎表示因為自己是棒球的啦啦隊出道，老公張書偉則是男團Energy出道，因此2人才會選擇分別回到出道的場地拍攝。謝京穎也分享，要到球場拍婚紗照當天，本來早上是陰天，但拍攝當下就出太陽，而且2人一起養的貓咪們「哥哥」跟「呀呀」也加入拍攝行列，讓她感到十分幸福。
謝京穎透露，拍攝的前一天讓她很焦慮害怕拍攝的照片不夠完美，也擔心張書偉工作一整天沒有好好休息。張書偉則溫柔地回應：「這是我們開心的回憶，不是工作，所以我們應該去享受這個過程。」這番話讓謝京穎感到非常安心，她也放鬆地完成婚紗拍攝，謝京穎表示：「很開心我的先生有足夠的耐心，陪我完成了我少女心的夢想。」張書偉與謝京穎2人為了婚禮，一同創造了很特別、很棒的回憶。
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