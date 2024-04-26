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超美富士山打卡點恐消失！遊客太多生亂象　居民擬「黑幕」全遮住

▲河口湖車站前的LAWSON便利商店能拍到絕美富士山景色，在近年來成為知名打卡點。（示意圖／取自unsplash）
▲河口湖車站前的LAWSON便利商店能拍到絕美富士山景色，在近年來成為知名打卡點。（示意圖／取自unsplash）

國際中心徐筱晴／綜合報導

橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，一直以來深受旅客歡迎，其中河口湖是觀看富士山美景的人氣旅遊目的地，而位於河口湖車站附近的LAWSON便利商店，也因為藍白相間的招牌再加上富士山絕景，近年成為河口湖人氣打卡點之一。但隨著拍照的觀光客增加，當地也出現違規舉動，更讓當地居民不堪其擾，研議要設置「黑布幕」，來遮蔽富士山。

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綜合日媒報導，過去以來，河口湖以富士山美景聞名，天氣好的情況下，在當地能從各種角度欣賞到富士山的樣貌，其中距離富士急行河口湖線「河口湖站」5分鐘路程的「LAWSON河口湖站前店」，因為其平整方正的建築、藍白相間的招牌，配上白頭富士山為背景，且沒有屋頂、電線桿阻擋，能構成極為優美的構圖，吸引大批遊客在此拍照，近年來更在社群平台爆紅，成為新興打卡景點之一。

只要站在這間LAWSON的對面、一條馬路之隔的牙科醫院「井ビシ歯科医院」下取景，就能拍到絕美富士山景色。有德國遊客表示，「便利商店的藍白色和山頂雪的顏色很相配。看到LAWSON，我就覺得這裡是拍富士山的好景色。」

不過「井ビシ歯科医院」的工作人員透露，這些拍照的觀光客做出了許多「迷惑行為」，像是在牙科門前亂丟垃圾，即使早上及傍晚都會撿垃圾，但垃圾多到垃圾袋都裝不下，滿地都是便當餐盒、煙蒂，另外還會有人將車子開到牙科的專用停車場隨意停車，或是坐在牙科的階梯上肆無忌憚的飲食，甚至還看過，有人在牙科旁邊直接擺起牌子「做生意」，幫觀光客與富士山的拍立得合照。

除此之外，不時能看見，觀光客不顧危險穿越馬路，車子隨即呼嘯而過，看上去十分危險。即使居民也曾採取措施，例如安排警衛與保全等，但是成效不彰，使得當地居民不得不出此下策。

河口湖居民決定在牙科這一側，架起高約2.5公尺、寬約2公尺的黑色網布，來遮蔽住富士山，當遊客站在騎樓下，將會完全無法看到對面的LAWSON與富士山景色，「即使伸手也完全拍不到照片」，來趕走來拍照的遊客。

對此，牙科員工表示，裝上布幕之後，從牙科看出去的風景可能就會沒那麼好看，但也是沒辦法的事情。也有附近居民持贊成意見，認為可以減少一些違規、危險行為，不過也有人認為黑幕給人觀感十分壓迫，應該要考慮如何營造適切的攝影環境才對。

預計這塊「黑布幕」會在本月30日就開始施工，最快5月1日完成，屆時這一富士山打卡勝地恐會消失。


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