超美富士山打卡點恐消失！遊客太多生亂象　居民擬「黑幕」全遮住

我是廣告 請繼續往下閱讀
只要站在這間LAWSON的對面、一條馬路之隔的牙科醫院「井ビシ歯科医院」下取景，就能拍到絕美富士山景色。有德國遊客表示，「便利商店的藍白色和山頂雪的顏色很相配。看到LAWSON，我就覺得這裡是拍富士山的好景色。」
不過「井ビシ歯科医院」的工作人員透露，這些拍照的觀光客做出了許多「迷惑行為」，像是在牙科門前亂丟垃圾，即使早上及傍晚都會撿垃圾，但垃圾多到垃圾袋都裝不下，滿地都是便當餐盒、煙蒂，另外還會有人將車子開到牙科的專用停車場隨意停車，或是坐在牙科的階梯上肆無忌憚的飲食，甚至還看過，有人在牙科旁邊直接擺起牌子「做生意」，幫觀光客與富士山的拍立得合照。
除此之外，不時能看見，觀光客不顧危險穿越馬路，車子隨即呼嘯而過，看上去十分危險。即使居民也曾採取措施，例如安排警衛與保全等，但是成效不彰，使得當地居民不得不出此下策。
河口湖居民決定在牙科這一側，架起高約2.5公尺、寬約2公尺的黑色網布，來遮蔽住富士山，當遊客站在騎樓下，將會完全無法看到對面的LAWSON與富士山景色，「即使伸手也完全拍不到照片」，來趕走來拍照的遊客。
對此，牙科員工表示，裝上布幕之後，從牙科看出去的風景可能就會沒那麼好看，但也是沒辦法的事情。也有附近居民持贊成意見，認為可以減少一些違規、危險行為，不過也有人認為黑幕給人觀感十分壓迫，應該要考慮如何營造適切的攝影環境才對。
預計這塊「黑布幕」會在本月30日就開始施工，最快5月1日完成，屆時這一富士山打卡勝地恐會消失。