習近平晤布林肯！稱中美應做夥伴而非對手：不是「做一套說一套」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（26）日下午於北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤，根據央視新聞報導，習近平表示「兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套」。
記者倪浩軒/綜合報導
央視報導指出，習近平與布林肯會面時談到，今年是中美建交45周年，經歷風風雨雨「給了我們不少重要啟示，兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套」。
習近平重申「相互尊重、和平共處、合作共贏」的3大原則，稱世界百年變局正在深刻發展，地球足夠大可以容得下中美各自繁榮，中美加強合作與對話是國際社會的共同期待，中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美方也能積極正面看待中國的發展，這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。
習近平也提到去年在舊金山與美國總統拜登的會晤，指出在那之後，雙方保持溝通取得了一些積極進展，但也有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間，「國務卿先生這次來訪，是我同拜登總統幾周前通話時定下來的，希望你不虛此行」。