范雲稱被黃國昌噴滿臉口水！民眾黨批「造瑤累范」：停止巨嬰行為
立法院今（26）日再度上演表決大戰立法院，民進黨團提案三案變更議程，其中與國會改革有關的兩案遭國民黨團提出異議，民進黨立委范雲在提案遭封殺後，不滿民眾黨團未對國會改革相關的反性騷擾案投票，與民眾黨團總召黃國昌爆發口角，范雲指民眾黨欠關心國會性平改革一個交代。對此，民眾黨團呼籲民進黨停止巨嬰行為，並批評民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、范雲是「造瑤累范」。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨團副總召黃珊珊表示，每個人在立院都有他表態的自由，現在的執政黨卻要淪落到造謠抹黑來取勝，譬如年金改革，民眾黨從沒說民眾黨要讓18%回來，造成大家錯誤印象；從2月1日立院報到以來，民進黨團從沒派人來民眾黨團溝通任何議案，或是他們提的案子，請問逼人家選邊站、逼人家支持，這樣有禮貌嗎？
黃珊珊指出，執政黨在立院黨團應該是執政黨與在野黨溝通的橋樑，不是製造對立，賴清德520上任之後新內閣通過的各項法案，不是需要在野黨支持嗎？表決執政黨一直輸，請問他們以後要怎麼執政？
立委陳昭姿指出，范雲提國會性平改革法案，現在其實有所謂的性騷擾防治法、性別平等工作法，兩個法案不論是行為人是不是立委都有規範，范雲現在提出的時機令人感到質疑，並質疑在黨內發生性平事件時不提，根本就是雙標。
立委麥玉珍說，「一直以來，大家都說吳思瑤很會造謠」，投票前爭取支持要先溝通，而不是投完票之後再來挑撥離間，對民眾有幫助，民眾黨都會支持，沒有要特定支持每個黨，不要當成輸了就抹黑。