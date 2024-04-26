北市中階警官爆長期性侵女兒！張榮興「怒批可惡」：絕不准他退休

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台北市議會今天召開大會，針對警政衛生部門進行質詢；曾獻瑩表示本案爆發後嚴重影響警局形象，還傳出該名警官很有爭議，卻能通過嚴格的操守考核，一路晉升到主管，全因背後的有力人士，質疑警局考核是否嚴格。對此，張榮興表示，此為婦幼案件，正在保密偵查中，本月16日被害人前往婦幼隊報案，全案才得以曝光，當天承辦人員受理後，隨即報請地檢署指揮偵辦，這起案件發生已久，偵查中不便透露時間點，差不多是被害人未成年時期。
張榮興指出，他本人沒有接到任何一個人關說，台北市警局對於警員違法犯紀，不會因為有力人士關說就縱放，婦幼隊歷經幾天調查，他個人也覺得震驚，倘若案情屬實，這是很可惡的事情，因此他覺得該名警員不適任主管職，該名警員也不是中階警官，並強調他絕對不准該名警員退休，根據行政單位了解、研判該員狀況，停職等候司法調查是較為適合的作法，警局勇於負責，主動釐清事實，目前已配合檢察官偵查。
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