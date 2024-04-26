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北市中階警官爆長期性侵女兒！張榮興「怒批可惡」：絕不准他退休

▲台北市警局捷運警察隊某小隊長爆長期性侵女兒，案件東窗事發後，該名警員還緊急遞出退休報告，警察局長張榮興回應，絕對不准他退休，昨天已讓他停職等待調查。（圖／記者葉政勳攝影）
▲台北市警局捷運警察隊某小隊長爆長期性侵女兒，案件東窗事發後，該名警員還緊急遞出退休報告，警察局長張榮興回應，絕對不准他退休，昨天已讓他停職等待調查。（圖／記者葉政勳攝影）

記者孫唯容／綜合報導

台北市警局捷運警察隊某小隊長爆長期性侵女兒，案件東窗事發後，該名警員還緊急遞出退休報告，台北市警局先將該名警官調整為非主管職務，並報請予以停職，靜候司法調查。今（26）日議員曾獻瑩質詢相關案情進度，警察局長張榮興回應，16日婦幼隊受理後，19日該名警員被調離主管職，倘若本案屬實，這是很可惡的事情，絕對不准他退休，昨天已讓他停職等待調查。

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據了解，一名女大生月初前往婦幼隊報案，自己父親身為台北市警局捷運警察隊某小隊長，卻長年對自己性侵，對父親提告妨害性自主，該名警官在事後疑似為了保全退休金，火速遞出退休報告，欲在5月1日退休，不少知情人士對該醜聞「並不意外」。

台北市議會今天召開大會，針對警政衛生部門進行質詢；曾獻瑩表示本案爆發後嚴重影響警局形象，還傳出該名警官很有爭議，卻能通過嚴格的操守考核，一路晉升到主管，全因背後的有力人士，質疑警局考核是否嚴格。對此，張榮興表示，此為婦幼案件，正在保密偵查中，本月16日被害人前往婦幼隊報案，全案才得以曝光，當天承辦人員受理後，隨即報請地檢署指揮偵辦，這起案件發生已久，偵查中不便透露時間點，差不多是被害人未成年時期。

張榮興指出，他本人沒有接到任何一個人關說，台北市警局對於警員違法犯紀，不會因為有力人士關說就縱放，婦幼隊歷經幾天調查，他個人也覺得震驚，倘若案情屬實，這是很可惡的事情，因此他覺得該名警員不適任主管職，該名警員也不是中階警官，並強調他絕對不准該名警員退休，根據行政單位了解、研判該員狀況，停職等候司法調查是較為適合的作法，警局勇於負責，主動釐清事實，目前已配合檢察官偵查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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