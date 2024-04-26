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影／卸任倒數！蔡英文玩賽車遊戲機當飆仔　狂飆160公里超開心

▲蔡英文今出席「第27屆台灣電子遊戲機國際產業展」，體驗賽車遊戲。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今出席「第27屆台灣電子遊戲機國際產業展」，體驗賽車遊戲。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

即將在5月20日卸任的總統蔡英文，今（26）日出席活動時大玩賽車遊戲機，「駕駛魂」噴發的她，笑容滿滿地直接狂飆160公里；被問到好玩嗎？她豎起大拇指大讚「非常好玩」；玩完賽車機後，她也玩起夾娃娃機，夾到一個小抱枕還拍手叫好，她打趣說，她即將畢業，所以未來的娛樂成分要加大一點。

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蔡英文今出席「第27屆台灣電子遊戲機國際產業展」時表示，這8年來，政府努力將台灣打造成亞洲最優秀的數位科技研發基地，也有助於支持電子遊戲機產業發展。經過政府和民間共同努力，電子遊戲機產業持續邁向升級轉型，更具備豐沛的研發設計能力，讓世界看見台灣創新實力，期待大家透過這次展覽，分享彼此經驗，共同促進產業進步發展，開拓更多元市場和商機。

蔡英文說，台灣電子遊戲機國際產業展是電玩界的一大盛事，很高興在理事長蔡其明的邀請下，今天再度來參加，也和各位電子遊戲機產業先進見面交流，今年GTI台北展已經邁入第27屆，也是經過4年疫情挑戰後重新回歸，她還記得2019年來參觀展覽，在蔡理事長陪同下，體驗籃球機和射擊遊戲。

蔡英文指出，這些年來，電子遊戲機產業從VR（擴增實境）、AR（虛擬實境），再到AI和感應科技應用，已經成為科技創新的指標，在過去，許多人對電子遊戲機的印象，可能只有打電動的娛樂功能，然而，現代電子遊戲機不再是單一功能的娛樂產品，更融合多元科技應用，成為擁有龐大商機產業。

蔡英文強調，這8年來，政府努力將台灣打造成亞洲最優秀的數位科技研發基地，也有助於支持電子遊戲機產業發展，同時，為了讓電子遊戲機充分發揮休閒娛樂功能，經濟部建立「電子遊戲機評鑑制度」，將電子遊戲機區分為益智類、娛樂類和鋼珠類，確保各類電子遊戲機，都能陳列在最適合的場所，在軟體內容開發上，則由數位發展部負責推動軟體產業發展，推廣跨領域應用以及加強培育人才。

蔡英文表示，經過政府和民間共同努力，電子遊戲機產業持續邁向升級轉型，更具備豐沛的研發設計能力，現在電子遊戲機產業營業額超過九成來自外銷，且外銷國家達到70多國，去年產值也超過300億元，台灣電子遊戲機產業蓬勃發展，已經讓世界看見台灣創新實力，今天現場所展示的各種機台，就是亮眼的成果。

蔡英文感謝所有先進的努力和付出，也期待大家透過這次展覽，分享彼此經驗，共同促進產業進步發展，開拓更多元市場和商機。


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