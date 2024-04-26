搶攻暑期旅遊商機 台中國際旅展競祭超殺優惠搶客

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活動是由來自世界各地的專業表演舞者─Manjago Africa 曼加非洲戰鼓團揭開序幕！Manjago Africa 曼加非洲戰鼓團，以發揚非洲文化為宗旨，由來自東非、南非、西非等國的團員組成。他們擁有豐富的歌唱舞蹈經驗，團員擅長高音打擊樂、手鼓、舞蹈，並擁有道地的非洲歌手和通靈歌手，透過他們的表演，讓逛展民眾彷如置身非洲大陸，深刻體驗非洲文化與音樂魅力！
搶攻暑期旅遊商機，此次參展的大型旅行社相當踴躍，包括長榮航空直營、富悅國際旅行社、熊麻吉旅行社、探索國際旅行社、趴趴走玩家旅行社、威順旅行社、上客旅行社、行家旅行社等等，他們都祭出超值優惠，例如長汎假期暑假出遊東南亞海島渡假，2萬元有找，歐洲最高省2萬，京阪環球影城不到3萬就可成行。。
「熱銷爆款五星級餐券」是台中國際旅展的熱點，加上會場每日定時限量的低價促銷，絕對不容錯過！五星級餐券秒殺區首日就湧入大批老饕，包括金典酒店、兆品酒店台中、浮雲客棧/萊可曼法式餐廳、星享道酒店、王品系列等知名業者都加入促銷行列，為您帶來物超所值的優惠好康。
此外，來自南台灣的屏東館以「屏東迎四平安祭」為主題，將三年一科之慶典呈現於展館中，讓逛展民眾感受氛圍並帶來滿滿平安祝福。今年九月將分別開始在小琉球、東港和南州辦理。為此盛會，屏東縣府特別設計充滿宗教文化與祭祀風格的屏東館，成為展場吸睛焦點。
「2024台中國際旅展」今起一連四天在台中世貿中心登場，國內外頂級旅遊品牌聚集105家，設立200個攤位參展。其中，屏東縣政府以「屏東迎王平安祭典」為主題，將三年一科慶典呈現於展館中。主辦單位表示，此次旅展將為民眾帶來前所未有的行程體驗，無論追求冒險、享受奢華行程應有盡有，有意規劃暑期出遊者，預購早鳥行程還能撿便宜。
台中國際旅展23年的口碑與實績堆疊，已成為中部地區年度旅遊盛典！主辦單位台中世貿中心表示，內行人都知道，旅遊行程與機票，越接近暑假旺季會越貴，所以把握現在這個時間點，可以說是買到就賺到！尤其大型旅行社都祭出超絕的特惠方案，預購國外行程最高可以享受20%的超值折扣！
活動是由來自世界各地的專業表演舞者─Manjago Africa 曼加非洲戰鼓團揭開序幕！Manjago Africa 曼加非洲戰鼓團，以發揚非洲文化為宗旨，由來自東非、南非、西非等國的團員組成。他們擁有豐富的歌唱舞蹈經驗，團員擅長高音打擊樂、手鼓、舞蹈，並擁有道地的非洲歌手和通靈歌手，透過他們的表演，讓逛展民眾彷如置身非洲大陸，深刻體驗非洲文化與音樂魅力！
搶攻暑期旅遊商機，此次參展的大型旅行社相當踴躍，包括長榮航空直營、富悅國際旅行社、熊麻吉旅行社、探索國際旅行社、趴趴走玩家旅行社、威順旅行社、上客旅行社、行家旅行社等等，他們都祭出超值優惠，例如長汎假期暑假出遊東南亞海島渡假，2萬元有找，歐洲最高省2萬，京阪環球影城不到3萬就可成行。。
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此外，來自南台灣的屏東館以「屏東迎四平安祭」為主題，將三年一科之慶典呈現於展館中，讓逛展民眾感受氛圍並帶來滿滿平安祝福。今年九月將分別開始在小琉球、東港和南州辦理。為此盛會，屏東縣府特別設計充滿宗教文化與祭祀風格的屏東館，成為展場吸睛焦點。