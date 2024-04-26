家裡突冒小奶貓！調監視器驚見「浪貓指定她當鏟屎官」 影片曝光
被貓爸欽點了！美國女子伊莉莎白（Elizabeth Egeland）上個月在家中地下室，發現一隻才出生2週的白色小奶貓，調閱監視器查看後，才得知原來是照顧多年的流浪貓，親自叼著貓寶寶到地下室，似乎是想指定她當孩子的鏟屎官，影片曝光後立即引起熱議，網友們全感動喊「妳一定是很善良的人」。
記者賴禹妡／綜合報導
伊莉莎白居住在麻薩諸塞州，她平時就有照顧流浪貓的習慣，上個月調閱家中監視器時，發現照顧多年的流浪公貓瑞德（Red），竟叼著一隻才出生2週的白色小奶貓跑進她家地下室，貌似是選中她幫忙照顧孩子，欽點她正式成為鏟屎官。
伊莉莎白起初還擔心，小奶貓可能已經被別人飼養，因此四處與附近居民聯繫，但是都沒有主人出現，因此她才當作這是瑞德託付的寶寶，決定正式收養小奶貓，並將牠取名為「Flffernutter」。
Flffernutter在伊莉莎白的細心照料下，健康地成長茁壯，瑞德也時常到家中與Flffernutter作伴，感情十分融洽溫馨。伊莉莎白也將監視器影片發布在國外論壇Reddit上，隨即引來熱烈迴響，眾人紛紛感動直呼「妳一定是很善良的人」、「瑞德沒有選錯主人」、「唯一指定鏟屎官哈哈哈」。