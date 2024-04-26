近4成兒少曾遇網路詐騙！2成被騙金錢個資、多數怕麻煩不求助

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家扶基金會表示，兒少可能因損失金額少、沒有意識到個資保護的重要，或怕被家長責備，會選擇不對損害的權益進行爭取、甚至求助，未成年的孩子因此成了網路詐騙的「隱形受害者」。
家扶基金會台北青角督導鮑智傳說，網路詐騙都是從人際關係面下手，除虛實難辨也容易誤入，而網路與社群媒體蓬勃發展，兒少接觸或與網友互動漸頻繁，照顧者需要多加留意，舉凡商品如有過低於市價、違常的利益引誘、不明連結網址、網友間金錢交易或要求個資隱私等，提醒兒少要多查證或與大人討論。若孩子被網路詐騙，家長切記理性因應，了解孩子行為動機，勿再多予責難，安撫好情緒再因應處理，許多管道可以提供幫助。
家扶調查發現，會查證網路訊息是否為詐騙的兒少，最多是透過詢問照顧者（66.6%）；交叉分析也發現，兒少有人教導避免被網路詐騙的知識者，實際被詐騙比例亦會較低，顯現網路防詐需要照顧者多關心與協助兒少。
另外，此次家扶調查，特別將常見的網路詐騙手法以情境測驗方式進行，發現有近3成兒少可能會落入網路詐騙陷阱，其中以陷入「網路購物」的詐騙風險比例最高（18.1%）；而在情境題調查發現，沒有網路詐騙風險的兒少，實際被詐騙比例也較低（15.8%）。
家扶基金會表示，該會推動「4月28日兒童保護日」已第12年，呼籲「4」適時關懷兒童、「2」重視兒童保護、「8」予孩子愛的抱抱；今年活動以「預防網路詐騙全民兒保特攻隊」作為行動目標，全台家扶串聯超過34場活動，邀請全民參與；另外，即日起，「用愛包圍」單筆捐款滿1,000元贈送「家扶x貓爪抓露營鋼杯組」乙組與專案口罩乙盒，募款所得用於兒童保護服務推動，一起幫助受虐以及遭不當對待的孩子修復傷痛。