天氣預報／明暴雨還沒停！鋒面逐漸北移 「北台灣雨最猛」時機曝
明（27）日鋒面持續影響，各地都有降雨機會，今晚至明天白天降雨熱區為中南部，不過明晚到週日（28日）鋒面逐漸往北移動，降雨熱區轉為東部以北，留意短暫陣雨或雷雨，下週一（29日）為天氣相對穩定的一天，不過下週二（30日）新一波鋒面靠近，下週三、下週四（5月1日、5月2日）各地明顯降雨，尤其西半部有較大雨勢。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠預報指出，未來一週都是容易降雨的天氣，今明兩天受到鋒面影響，各地降雨機會高，西半部有局部大雨，今晚到明天白天降雨熱區為中南部。明晚到週日鋒面往北移動，降雨熱區變中部以北，有短暫陣雨或雷雨，留意局部大雨，中南部仍有降雨，不過雨勢逐漸趨緩。
下週一為天氣相對穩定的一天，僅中部以北有零星短暫陣雨，午後各山區、宜蘭、花蓮有午後雷陣雨。
下週二新一波鋒面接近，中部以北、宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，午後山區局部短暫雷陣雨，中部以北及宜花地區入夜後降雨越明顯。
下週三、下週四為雨勢最猛的兩天，鋒面通過，各地明顯降雨，西半部雨勢較大；下週五鋒面通過，各地降雨趨緩，除了東半部有局部短暫陣雨外，其他地區多雲，不過山區仍要留意午後雷陣雨。
溫度方面，下週四前溫度變化不大，各地白天高溫約攝氏28度至攝氏31度，低溫攝氏22度至24度；下週三鋒面通過後，東北風南下，各地溫度略降低，北部低溫攝氏20度至22度，白天高溫約26度至28度。