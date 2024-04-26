特企／龍巖攜手日本營造鹿島集團　打造光之殿堂傳世經典生命建築

日本鹿島建設集團擁有百年建築經驗與安藤忠雄建築研究所合作超過27個建案，龍巖為完成安藤忠雄大師的生命建築，攜手與日本鹿島合作，鹿島建設多年來陸續與安藤忠雄建築研究所合作，在日本興建了27個安藤忠雄大師的建築，其中以『直島美術館』最具代表性，鹿島在日本建造超過50座的墓園或納骨塔設施，例如：東京清真寺伊斯蘭禮拜堂、圓通寺本殿及泰國真如苑等，其豐富多元的建築經驗是龍巖選擇合作的重要指標！近期最具代表性的就屬今年2月份全新啟用的台積電位於日本熊本縣最先進的晶圓工廠，更是國際關注與討論的焦點。
鹿島建設於1899年在台成立營業所，中鹿營造鹿島集團成立迄今，在台灣擁有超過百年豐富的建築經驗，其代表建築作品包括了中國人壽敦化北路總部大樓、臺北文創 松山菸廠大樓、元利建設信義聯勤高級住宅及深具指標性的台北仁愛宏盛帝寶高級住宅，將日本高施工品質的建築工法引進台灣，深度與台灣建築建立起良好的口碑連結。
龍巖追求高品質 攜手鹿島建設 導入世界級新穎之技術及工法打造生命建築
安藤忠雄將光與水，生命的元素，融入於『光之殿堂』建築作品設計中，當走進光之殿堂的過程中，會先看到一個12米高的巨大水瀑，希望前來的人們在經過水瀑的景觀洗禮後，再進入內部空間，順著步道、伴著陽光會慢慢走進水盤中央，進入螺旋斜坡道的建築空間內，18米的挑高空間，讓光線自穹頂灑落，寧靜而壯觀，隨著光影律動、水的流動，彷彿永續的生命。
中鹿營造非常重視與龍巖的合作，尤其是為了完成安藤忠雄大師所設計的生命建築，小俣悌二董事長特別率領日本團隊事前往龍巖三芝世紀陵園檢視現場土質及周邊環境，確認攸關建築物結構安全性與穩定性的地盤與土質的重要，也計畫與母公司鹿島建設技術部門合作，高規格採用日本鹿島總公司管理系統的工程及經營管理體制，並將與安藤大師合作的經驗與高品質的要求複製運用在此次的合作。
積極運用建築資訊模型BIM（Building Information Modeling）來清楚呈現『光之殿堂』生命紀念館建築亮點的中央區螺旋坡道的自然曲線，運用建材特性讓收邊簡潔，施作出垂直與水平、平行與直角，以及帶有動感的直線為建築特徵。更利用BIM數據，可以自動取得、確認、校準座標的測量設備，研討切實執行測量、放樣的作法，希望在日本技術支援下推進工程，創造高品質、高安全、高規格之建築，並即時導入世界級新穎之技術及工法運用在『光之殿堂』生命紀念館建築上。
龍巖落實ESG維護園區環境 共同完成國際級的生命建築
龍巖重視ESG，因此對於園區的環境維護極為重視，園區內不僅栽種適合四季的植栽外更培育不同品種的櫻花，打造令人嚮往的追思環境，因此在興建過程中嚴謹要求落實廢棄物分類處理，盡可能減少使用發電機，減少二氧化碳的排放量，嚴格統計管理電氣、自來水、柴油、重油(燃料油)和煤油用量等管理，實現『光之殿堂』銀級綠建築的興建。
日本鹿島建設副社長越島啓介先生特別來到台灣與龍巖進行換約儀式，表示：「我們感到非常榮幸能與台灣殯葬禮儀服務業龍頭龍巖公司以及日本著名建築師安藤忠雄合作，鹿島視此建案為鹿島在日本以外地區具代表性的生命建築，自當全力以赴。」，龍巖與中鹿營造正式進入興建合作，龍巖董事長Kelly也表示：「我們都很期待光之殿堂的完工，龍巖與中鹿合作是很重要的里程碑。」，期待雙方的合作延續台日友好，共同完成安藤忠雄設計的生命建築。
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