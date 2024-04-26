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乳牛貓吃到18公斤遭棄養！找到新主人1年現況曝光　百萬貓奴傻眼

▲美國一隻貓咪吃太胖，變成18公斤的肥貓，被原本的飼主棄養。（圖/Patches' Journey/Facebook）
▲美國一隻貓咪吃太胖，變成18公斤的肥貓，被原本的飼主棄養。（圖/Patches' Journey/Facebook）

記者張嘉哲/綜合報導

還記得牠嗎？去年在美國維吉尼亞洲一隻乳白色的貓咪吃太胖，整整有18公斤之重，因為實在變太胖，讓主人受不了直接選擇棄養，隨後被收容中心工作人員給救起，但因為體積實在太龐大，乳牛貓就像個小瓦斯桶一樣，連收容中心工作人員也都嚇了一跳。後來，乳牛貓也找到新的飼主，搬到新飼主家之後，經過一年的蛻變，大肥貓已經成功甩肉超過9kg，現在已經是窈窕的模特貓，讓上百萬貓奴朝聖驚呆。

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美國維吉尼亞洲一隻乳白色的貓咪名叫「帕奇（Patches）」，去年4月的時候因為身形實在太胖，被飼主棄養，當地收容所工作人員將帕奇救回時，量體重發現牠竟然重達40.3磅（約18.3公斤），讓在場的工作員都看傻眼，也直呼這是他們這輩子見過「最胖的貓」。

▲帕奇的身材比一般貓咪更巨大以外，連比較胖的貓咪都比不過牠，完全是超巨肥貓。（圖/Patches' Journey/Facebook）
▲帕奇的身材比一般貓咪更巨大以外，連比較胖的貓咪都比不過牠，完全是超巨肥貓。（圖/Patches' Journey/Facebook）
後來，因為收容中心貼出帕奇照片在社群上掀起討論，就有許多飼主對帕奇非常有興趣，想要收養牠，最後經過篩選後，選到一名女子成為帕奇的新主人。該主人不僅為了帕奇準備一套減肥計畫，還開設臉書粉專「帕奇之旅」來紀錄整個過程。

如今一年過去，日前帕奇的新主人貼出這一年多以來減肥的成果，一年前的帕奇肚子圓滾滾，身體就像個小瓦斯桶一樣，但如今的帕奇已經減去至少20磅（大約9公斤），整個身材消風，兩者相比實在是天差地遠。帕奇新主人也表示，「希望牠能繼續維持，才不會因為肥胖帶來各種疾病」。

▲帕奇遇到新主人之後！努力甩肉一年成功，現在已經是正常貓咪該有的體態。（圖/Patches' Journey/Facebook）
▲帕奇遇到新主人之後！努力甩肉一年成功，現在已經是正常貓咪該有的體態。（圖/Patches' Journey/Facebook）
貼文曝光之後，在各大社群引起討論，累積超過百萬名貓奴紛紛回應「好厲害！連貓咪的減肥都可以成功」、「不敢相信一隻大肥貓一年後的成果如此厲害」、「恭喜減肥成功！現在看起來健康多了」、「雖然很喜歡肥肥胖胖的貓咪，但是也希望牠們健康！新主人真的太棒了」。


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